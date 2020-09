Dans le monde des jeux compétitifs et des eSports, les fréquences d’images sont souvent l’aspect le plus discuté qui affecte réellement l’expérience de jeu. Ainsi, lorsque PUBG a annoncé que la prise en charge du taux de rafraîchissement élevé viendrait sur le jeu mobile, les fans étaient ravis.

Avance rapide jusqu’en septembre 2020, et la mise à jour est sur le point de se déployer sur tous les smartphones pris en charge, ce qui plaira sûrement aux propriétaires de smartphones haut de gamme. Si vous vous demandez quelle différence cela fait et pourquoi c’est si important, voici notre expérience de test de PUBG Mobile à 90 ips.

Alors que la fonctionnalité sera accessible au public pour d’autres smartphones à partir du 8 septembre, les smartphones OnePlus ont obtenu un accès anticipé au paramètre 90 ips. On ne sait toujours pas quels téléphones rejoindront la liste, mais nous nous attendons à ce que tous les smartphones Android haut de gamme avec un affichage à taux de rafraîchissement élevé soient pris en charge.

Nos tests se sont limités au OnePlus 8 Pro le mois dernier. Il fonctionne avec le chipset Snapdragon 865, avec la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1. Fondamentalement, la performance n’a jamais été un goulot d’étranglement. Pour compléter l’expérience, un écran Fluid AMOLED incurvé de 6,68 pouces avec une résolution QHD + et un écran 120 Hz. Avec la nouvelle mise à jour pour PUBG Mobile, le taux de rafraîchissement plus élevé est plus appréciable.

En entrant dans ma session de jeu régulière, j’ai pensé qu’il y aurait juste quelques différences visuelles et rien de plus. Cependant, il ne m’a fallu que quelques matchs pour réaliser que c’était bien plus que cela.

(Crédit d’image: Aakash Jhaveri)

Jouer à PUBG Mobile à 90 ips peut en fait faire de vous un meilleur joueur

Premièrement, le saut à 90 ips par rapport aux 60 ips habituels est définitivement perceptible – chaque fois que je courais, panais ou attaquais, toutes les actions me semblaient beaucoup plus instantanées et immersives. L’autre aspect était la réactivité, qui peut être un peu plus difficile à voir mais plus facile à ressentir. Le OnePlus 8 Pro a un taux de réponse tactile de 240 Hz, qui est parmi les plus élevés de tous les smartphones. Il se réfère essentiellement à la vitesse à laquelle l’affichage enregistre votre entrée. Pour un jeu comme PUBG où vous basculez entre les taps et les glissements plusieurs fois par seconde, les petits incréments font une différence significative. En bref, jouer à une fréquence d’images plus élevée était beaucoup plus immersif.

Fait intéressant, même fonctionner avec ces paramètres plus élevés ne taxait pas suffisamment le téléphone pour provoquer un chauffage ou une limitation indésirable. Oui, il faisait un peu plus chaud que d’habitude, mais rien d’alarmant. Si votre téléphone prend en charge, nous vous recommandons vivement d’essayer le jeu à 90 ips pour ressentir la différence par vous-même. Revenir à 60 ips donnait presque l’impression que le jeu était à la traîne.

C’est formidable de voir l’un des jeux mobiles les plus populaires enfin franchir le pas vers des taux de rafraîchissement plus élevés. Marquez vos calendriers pour le 8 septembre, lorsque PUBG Mobile sera mis à jour vers la version 1.0, ajoutant la prise en charge de 90 ips, des graphiques Ultra HD et Erangel 2.0.