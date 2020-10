Le Chromecast a peut-être été le produit matériel le plus réussi jamais conçu par Google. Lorsque sa première version a été introduite en 2013, les téléviseurs intelligents n’étaient pas aussi répandus qu’ils le sont aujourd’hui. Cependant, le marché avait besoin d’un produit capable d’apporter du contenu depuis le smartphone ou l’ordinateur vers ces écrans. Par conséquent, le lancement du Chromecast, avec son prix compétitif, a été un grand succès.

Le produit, cependant, peu de choses ont changé depuis. Google a sorti des versions compatibles avec la résolution 4K, comme le Chromecast Ultra, mais la base est restée intacte: un petit appareil qui adhère au HDMI du téléviseur et auquel on peut transmettre du contenu depuis un PC, un smartphone ou une tablette.

Le problème est que le contexte dans lequel nous vivons est différent de celui qui entourait la société en 2013. Les utilisateurs utilisent plus que jamais des applications de streaming vidéo, le nombre de services s’est multiplié et des concurrents comme Amazon se sont également positionnés sur ce segment avec des produits comme le Fire TV.

Ce changement de contexte a fait de Google, sept ans après le lancement de sa première version, présenter le Chromecast le plus différent à ce jour. Avec le nouveau modèle, les utilisateurs peuvent envoyer du contenu à partir de leurs smartphones comme tous les modèles précédents. Et oui, c’est aussi toujours un petit dongle qui se connecte au port HDMI du téléviseur. Cependant, la marque a considérablement élargi ses possibilités tant en termes de qualité d’image qu’en termes d’expérience utilisateur. Et le jeu, en général, est sorti rond.

Un nouveau départ

Sur les anciens Chromecast nous n’avions pas d’interface utilisateur avec laquelle interagir. Tout ce que cet appareil a fait était d’agir comme une sorte de miroir. Pour effectuer tout contrôle (pause, changement d’épisode, etc.) nous avons dû recourir au smartphone, à la tablette, à l’ordinateur ou, en cas de connexion, à un Google Home.

Toute cette dynamique change avec le nouveau Chromecast avec Google TV. Le nouveau modèle est beaucoup plus autonome grâce à l’inclusion d’une télécommande et d’un nouveau système d’exploitation, Google TV. Si nous le voulons, nous pouvons continuer à envoyer du contenu depuis le smartphone, car l’appareil est également compatible avec le système Google Cast. Mais ce n’est plus le moyen de contrôle par défaut, contrairement aux modèles précédents.

le Télécommande Chromecast avec Google TV Il a plusieurs boutons. En haut, il y a une sorte de croix qui nous permet de naviguer dans les menus du système. En dessous se trouvent des boutons pour couper le son, pour revenir en arrière ou pour accéder à l’écran d’accueil, comme vous vous en doutez. Cependant, la télécommande cache également un certain nombre de fonctions intéressantes:

Vous permet d’interagir avec l’Assistant Google. La télécommande comprend un microphone et un bouton dédié à l’Assistant Google, nous pouvons donc vous poser toutes sortes de questions en appuyant simplement sur le bouton.

Vous pouvez allumer le téléviseur, changer le port HDMI ou changer le volume même si le téléviseur ne prend pas en charge HDMI CEC. La télécommande Chromecast dispose de boutons pour allumer le téléviseur, modifier son volume ou basculer entre les ports HDMI. Le système fonctionne via HDMI CEC – présent dans les téléviseurs modernes – mais aussi via des signaux infrarouges – compatibles avec tous les anciens téléviseurs. Grâce à ce système, vous n’avez pas besoin de prendre la télécommande du téléviseur pour changer le port HDMI, allumer le téléviseur ou changer son volume; tout est centralisé dans une seule commande: le Chromecast.

La commande aussi a des raccourcis vers YouTube et Netflix, qui sont les applications vidéo les plus utilisées actuellement. Et, au cas où vous vous poseriez la question, Google n’offre pas la possibilité de reprogrammer ces boutons pour ouvrir d’autres plateformes (HBO, Movistar +, etc.).

Dans la main, le contrôle est confortable, bien que l’emplacement des boutons de volume – sur le côté, comme s’il s’agissait d’un smartphone – peut être un peu étrange au début car la plupart des télécommandes pour téléviseurs ne les placent généralement pas à cet endroit. Dans tous les cas, ce n’est pas un problème une fois que vous vous y êtes habitué.

Un détail curieux est que, dans la boîte, Google inclut une paire de piles de la même couleur que le Chromecast et la télécommande. Si vous l’achetez en bleu, les piles sont bleues. Et la même chose se produit avec le reste des versions.

Google TV comme nouvel axe de l’expérience

L’autre clé de ce nouveau Chromecast est Google TV, le système d’exploitation développé par Google pour les téléviseurs intelligents. Ceci est basé sur Android TV, le système open source, et met certains modules complémentaires de Google au-dessus.

Pour le moment, Google TV est exclusif au nouveau Chromecast, mais on s’attend à ce que toutes ses vertus atteignent les téléviseurs avec Android TV de divers fabricants à l’avenir. Tenez-en compte si votre téléviseur actuel est l’un des bénéficiaires.

Sur Google TV évidemment vous pouvez installer diverses applications spécialement conçues pour une utilisation à la télévision à l’aide de la télécommande. Movistar +, HBO, Spotify, Netflix, Disney + et Prime Video font partie de ceux disponibles. Le seul grand absent est, pour le moment, Apple TV.

Mais Google TV aussi apporte avec lui un écran d’accueil dans lequel le contenu est mis en évidence. Oui, sur l’écran d’accueil, vous avez une section avec les applications installées, au cas où vous voudriez les ouvrir individuellement. Mais les environs regorgent de contenu recommandé à partir de diverses plates-formes de streaming. Cette couche développée par Google a plusieurs fonctions intéressantes:

Sur l’écran d’accueil, il affiche des recommandations personnalisées. Les contenus proviennent de différentes plateformes: Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, etc. En cliquant sur l’un d’eux, vous pouvez lire le synopsis et consulter les données associées telles que les acteurs, l’équipe de tournage, la partition sur Rotten Tomatoes et des contenus similaires. Également à partir de l’écran d’accueil, vous pouvez reprendre la lecture du contenu que vous avez déjà vu sur des plates-formes telles que Netflix, éliminant ainsi une étape intermédiaire. Les lignes suivantes recommandent du contenu populaire dans le monde entier et certaines collections créées par Google, telles que “Comédies” ou “Films des années 90”. Ceux-ci changent dynamiquement. Vous pouvez marquer le contenu comme vu ou l’ajouter à la liste en attente. Cela vous aide à garder une trace du contenu que vous voulez voir ou que vous avez vu et, en même temps, améliore les recommandations du système d’exploitation, à mesure qu’elles apprennent de vous.

Tous ces outils de Google a deux objectifs clairs: que nous n’avons pas à gérer une liste de contenus en attente sur chaque plateforme à laquelle nous sommes abonnés et, surtout, que nous trouvons plus facilement des contenus liés à nos centres d’intérêt. Tout est centralisé en un seul endroit.

L’assistant Google contribue également à cette fin, auquel vous pouvez demander de vous montrer des films d’un genre particulier, Des films oscarisés ou dans lesquels un acteur particulier apparaît, entre autres. En général, le système vocal fonctionne assez bien.

Une autre caractéristique intéressante de Google TV est que vous montre où voir le contenu qui vous intéresse. Si, par exemple, vous demandez à l’assistant Google de vous montrer des films des années 90, lorsque vous accédez au fichier d’un film en particulier, vous pouvez voir les services dans lesquels il est disponible. De cette façon, si vous êtes abonné à plusieurs services de streaming, vous n’avez pas à rechercher chacun d’eux jusqu’à ce que vous trouviez où vous pouvez le voir.

Ce serait super positif si ces fonctionnalités étaient également compatibles avec Movistar +, HBO Espagne ou Filmin.

L’inconvénient de la plupart de ces fonctions est que Ils ne sont compatibles, pour le moment, qu’avec Netflix, Prime Video, Disney + ou le service de location Google. Ce serait super positif si ces caractéristiques étaient également compatibles avec des services tels que Movistar +, HBO Espagne ou Filmin, avec beaucoup de profondeur en Espagne.

Aussi ce serait positif si Google TV permettait de configurer différents utilisateurs. Le système vous permet de vous connecter à plusieurs comptes Google, mais cela n’affecte que YouTube. Les recommandations sur l’écran d’accueil, par exemple, sont les mêmes pour tous les utilisateurs. Et cela peut être problématique si plusieurs personnes utilisent l’appareil à la maison, car les préférences des uns et des autres s’entremêlent. Idéalement, comme Netflix, il vous demande avec quel utilisateur vous souhaitez vous connecter à chaque fois que vous allumez le Chromecast avec Google TV – et chacun d’eux dispose d’un écran d’accueil 100% personnalisé. Peut-être que cela viendra avec une future mise à jour logicielle? Peut-être oui.

Comme tout produit de l’écosystème Google, le Chromecast avec Google TV est enregistré dans l’application Google Home, où nous pouvons le lier à d’autres produits intelligents. Cela permet aux appareils de communiquer entre eux et, par exemple, vous pouvez utiliser l’assistant vocal du Chromecast pour contrôler la domotique que vous avez à la maison. Vous pouvez également utiliser l’assistant Google pour répondre à vos questions ou commencer à écouter de la musique, entre autres.

Pour configurer le Chromecast avec Google TV, au fait, ouvrez simplement l’application Google Home sur un smartphone, connectez l’appareil à la fois à un port HDMI et au réseau électrique et suivez toutes les étapes indiquées dans l’application. Le processus, en général, est super simple.

Finalement, Chromecast avec Google TV prend en charge une résolution 4K jusqu’à 60 FPS, il peut lire du contenu en HDR (Dolby Vision, HDR10 et HDR10 +) et peut se connecter aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Vaut-il la peine d’acheter le Chromecast avec Google TV?

Le nouveau Chromecast de Google est un achat hautement recommandé Si vous avez besoin d’un produit pour revitaliser votre ancien téléviseur ou, tout simplement, le système d’exploitation du téléviseur que vous avez chez vous, vous n’aimez pas ou n’offre pas les fonctions que vous aimeriez avoir.

L’appareil fonctionne bien, est compatible avec les technologies les plus modernes et dispose d’un large éventail d’applications disponibles. La clé, à mon avis, est dans l’écosystème que vous souhaitez construire chez vous: Google, Amazon ou Apple. Si vous optez pour Google, c’est la meilleure solution.

