Nous avons testé le nouvel iMac 5k 27 pouces d’Apple et si vous envisagez de mettre à jour votre ordinateur dans les mois à venir, cela a tout pour devenir votre meilleure option.

Un jour, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, quatre mois, six mois et le verrouillage ne s’arrête pas! Honnêtement, je pense qu’à ce stade, nous devrions nous résigner au fait que le reste de 2020 et sûrement le premier semestre de 2021 resteront les mêmes. Comme si cela ne suffisait pas, je suis sûr que je ne suis pas le seul à vivre enseveli par des montagnes de courrier, en attente et sautant d’une visioconférence à l’autre.

Oui, personne n’était préparé à tout cela, moins à travailler sans arrêt à la maison avec ce que cela signifie: espaces restreints, chaises inconfortables, connexions Internet instables, écouteurs tout le temps, etc., mais oui Il y a quelque chose que l’on répare rarement, c’est la nécessité d’avoir un bon ordinateur qui non seulement vous permet de travailler, mais vous permet également d’exécuter plusieurs applications simultanément sur le même écran (Quelqu’un a-t-il dit répondre aux e-mails pendant que vous êtes dans le zoom éternel de chaque jour?) Et bien sûr, ayez une meilleure posture corporelle.

Je sais que ce dernier peut sembler être un problème mineur et c’est là que je veux partager cela mon dernier ordinateur de bureau était un iMac G3 que j’ai acheté avec mes économies en 1998. Après cela, j’ai sauté sur des ordinateurs portables, des iBooks, puis un Powerbook, un MacBook, etc. Je n’ai pas travaillé sur un ordinateur de bureau depuis 20 ans, et honnêtement, je n’en ai pas vu le besoin, si avec les ordinateurs portables, vous pouvez faire ce que vous devez faire, de n’importe où.

Cependant, lorsque la quarantaine a commencé, j’ai commencé à avoir mal aux épaules, au dos, au cou, etc. Je pensais que c’était le stress, puis la chaise, la table où je travaille, etc. jusqu’à ce que je réalise que la douleur était en fait causée par ma posture lorsque je travaillais tant d’heures devant un ordinateur portable, dont la taille est plus petite et dont l’écran est placé au ras du bureau, alors qu’une grande partie de ma journée, j’ai baissé les yeux . Semble familier?

La prochaine chose que je savais, c’était que Apple a présenté le nouvel iMac 5k 27 pouces, un ordinateur qu’il faut dire, c’est un avion! Il dispose de processeurs Intel de dixième génération et d’un écran comme vous n’avez jamais vu sur un ordinateur avec ces caractéristiques: résolution 5k, écran rétine avec nano texture (ce qui signifie que le verre de l’écran a été traité pour réduire considérablement les reflets) et comme si cela ne suffisait pas, une caméra frontale avec une résolution de 1080p pour toutes ces vidéoconférences.

iMac 5K: conception, performances et affichage

Le design de l’iMac 5k est le même que celui des iMac que nous connaissons depuis plusieurs années, une élégante base en aluminium qui prend en charge un écran mince avec un panneau arrière incurvé où toute la magie se produit, à commencer par les processeurs Intel de six et huit cœurs de dernière génération, ce qui améliore considérablement les performances de la machine pour améliorer tout projet que vous avez en tête et bien plus encore, puisque la version 27 pouces propose un processeur à dix cœurs avec des vitesses Turbo Boost qui, selon les comparaisons de Apple offre des performances jusqu’à 65% supérieures dans Logic Pro X et jusqu’à 40% supérieures dans Final Cut Pro X.

Au niveau graphique, l’iMac 5K 27 pouces propose (comme son nom l’indique) un écran Retina 5K avec 500 nits de luminosité et une belle résolution de 5120 x 2880, ce qui vous fait voir des couleurs que vous ne pouvez pas voir sur d’autres écrans. , ce qui est très utile pour les professionnels des arts créatifs qui consacrent une partie de leur journée à la correction des couleurs et à la normalisation des tons.

En ce sens, il faut dire que l’iMac 5k possède des cartes graphiques Radeon Pro 5000, ce qui signifie une amélioration de la capacité de traitement graphique pour l’édition de vidéos, de photos ou de jeux.

En termes de capacité, l’iMac 5k 27 pouces fait ses adieux au Fusion Drive pour nous proposer une mémoire SSD allant de 256 Go à 8 To, tandis que la RAM dispose de quatre emplacements mémoire prenant en charge jusqu’à 128 Go de DDR4 de RAM. Tout cela, sauvegardé et chiffré par la puce de sécurité Apple T2, qui vous évitera bien des maux de tête.

Caméras et son

Je l’ai déjà mentionné, mais à une époque où la plupart de nos réunions d’affaires se déroulent par vidéoconférence, les améliorations apportées à la caméra frontale de l’iMac 5k sont à apprécier, avec une résolution de 1080p et offrant également une cartographie. de tonalités et de contrôle de l’exposition en détection de visage, ce qui améliore l’expérience de vos vidéos, en même temps dans lequel il intègre jusqu’à trois microphones, ce qui leur permet d’offrir une qualité studio en termes de qualité des appels vidéo, des enregistrements, notes vocales, etc.

Le point le plus faible de l’iMac 5K réside peut-être dans son clavier et sa souris. Les deux sont sans fil et ergonomiques, cependant vous devez les connecter pour recharger la batterie de temps en temps, ce qui n’est pas si ennuyeux si vous le faites avec le temps, mais en fin de compte, c’est une procédure.

Quoi qu’il en soit, l’iMac 5K 27 pouces d’Apple m’a redonné mon amour pour les ordinateurs de bureau, non seulement pour la puissance et les performances, mais aussi pour les possibilités qu’il offre. Rapidement, c’est sur cet iMac que j’ai commencé à enregistrer et à produire mon nouveau Podcast de Tutti Frutti, mais aussi, la grande taille de son écran vous permet de l’organiser pour que vous puissiez organiser plusieurs applications simultanément, avoir une meilleure posture corporelle (la taille de l’écran vous oblige à vous pencher en arrière dans votre fauteuil oui ou oui) et last but not least , pour éprouver la satisfaction de l’éteindre tous les soirs, sans être tenté de l’emmener dans votre chambre et de le rouvrir à minuit.

