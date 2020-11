Avec le lancement du portefeuille MagSafe, Apple a attiré mon attention. Comme d’habitude, Je n’aime pas porter des choses dans mes poches. Au quotidien, des éléments non négociables comme le téléphone portable, les clés et, selon le moment, les AirPod ont tendance à m’accompagner.

En ce qui concerne le portefeuille, j’essaie toujours d’en garder un aussi fin que possible. Celui que j’utilise actuellement, en fait, ne peut contenir que quatre cartes. J’essaie de ne pas utiliser d’argent liquide, je ne garde généralement pas de billets d’achat et je n’ai pas de photos d’êtres chers dans mon portefeuille. En fait, s’il n’y avait pas le DNI – qui, d’ailleurs, pourra bientôt être transporté sur le mobile grâce à une nouvelle application -, je me passerais du portefeuille à plusieurs reprises.

Mais puisque ce scénario dans lequel vous pouvez tout transporter sur votre mobile n’est pas encore une réalité, le portefeuille MagSafe semblait être une solution intéressante. Il est un peu plus petit et plus fin que le portefeuille que j’utilise actuellement, il se fixe à l’arrière de l’iPhone à l’aide d’aimants et il est bien construit.

Au départ, oui, des doutes ont surgi sur la façon dont il serait esthétiquement à côté du téléphone, si cela était pratique au quotidien et, comme beaucoup d’autres, je craignais également que l’accessoire se détache lorsque je mettrais le mobile dans ma poche.

Toutes ces questions, entre autres, J’ai essayé d’y répondre dès que j’ai pu mettre la main sur cet accessoire. Et les conclusions auxquelles je suis parvenu peuvent être résumées dans les points suivants:

Extrêmement bonnes finitions. Il est en cuir, les bords sont super bien finis, les coutures ont été renforcées et la structure est assez rigide. Quant à la qualité des finitions, le niveau est très élevé. C’est au même niveau – et même au-dessus dans certains cas – des portefeuilles en cuir conventionnels avec un prix similaire.

Vous n’êtes pas obligé de vivre en permanence à l’arrière du téléphone. C’est la clé. Grâce aux aimants, vous pouvez retirer ou insérer le portefeuille MagSafe avec une extrême facilité, une flexibilité qui n’est pas offerte par les étuis habituels avec des porte-cartes qui sont sur le marché depuis des années. Dans mon cas, quand je rentre chez moi, je l’enlève généralement et je le laisse sur la table.

Intégré au système. À l’intérieur, il y a une petite puce NFC qui permet au téléphone de le détecter chaque fois que vous le «connectez». À ce moment-là, en plus, l’iPhone émet un léger son et montre une petite silhouette qui, d’ailleurs, correspond exactement à l’emplacement et à la taille du portefeuille. Si vous le connectez à un iPhone 12 mini, vous verrez que la silhouette occupe toute la largeur de l’écran. En revanche, si vous le connectez à un iPhone 12 Pro Max, vous verrez qu’il n’occupe qu’une partie de celui-ci. C’est un détail mineur mais qui enrichit un peu plus l’expérience.

À l’intérieur, vous pouvez contenir environ trois cartes. Dans mon cas, une pièce d’identité, une carte de transport et une carte bancaire pour payer dans les endroits où le sans contact n’a pas encore été mis en œuvre – pas mal en Espagne, heureusement. Tout ce que je transporte dans Apple Pay ou dans des applications tierces pour iPhone.

Comment obtenez-vous les cartes? Pour les obtenir, vous devez «enlever» le portefeuille du téléphone. Ensuite, vous verrez un trou à travers lequel vous pouvez faire glisser les cartes vers le haut.

Le portefeuille MagSafe tombe-t-il lorsqu’il est placé dans ma poche?

Telle est la question clé. Et la réponse est non, ça ne tombe pas. J’ai testé le MagSafe Wallet à la fois avec un iPhone 12 mini – qui partage la même largeur – qu’avec un iPhone 12 Pro Max – sur lequel il est situé au centre – et dans aucun des cas il n’est tombé. L’aimant est suffisamment puissant pour le maintenir en place. Et au fait, le pantalon que j’ai utilisé pour tester la résistance des aimants est maigre, c’est-à-dire serré.

Ayant dit cela, Vous devez tenir compte de la façon dont vous rangez normalement votre mobile dans votre poche. Dans mon cas – et, comme je l’ai vérifié, également dans celui de beaucoup, beaucoup d’autres personnes – je l’insère toujours avec l’écran face à ma jambe, en mettant légèrement mes doigts dans la poche pour qu’il s’ouvre et en poussant le téléphone avec mon pouce vers l’intérieur. Et non, je n’ai pas changé mes habitudes pour le portefeuille MagSafe, je l’ai toujours fait.

Si vous faites partie de ceux qui, en pantalon skinny, insérer le mobile en appuyant et sans ouvrir un léger espace avec votre doigt, il se peut que le bord de la poche provoque le détachement du portefeuille MagSafe. D’après mon expérience, c’est inhabituel, car les aimants sont assez fermes, mais cela peut arriver à des moments précis. Donc, si c’est le cas pour vous, vous devrez être un peu prudent.

Et que se passe-t-il si vous ne portez pas de pantalons skinny? Alors vous n’avez pas à vous inquiéter. Peu importe comment vous mettez votre mobile dans votre poche. Le portefeuille MagSafe ne se détachera à aucun moment de l’iPhone 12.

En général, le portefeuille MagSafe est un portfolio très pratique, super bien fini et qui intéressera probablement tous ceux qui essaient de transporter le moins de choses possible dans leur poche. Il peut être acheté sur l’Apple Store pour un prix de 65 euros.

L’article Nous avons testé le portefeuille MagSafe pour l’iPhone 12: le portefeuille parfait pour les plus minimalistes a été publié dans Explica.co.