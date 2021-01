Le segment des écouteurs sans fil est indéniablement en plein essor. La disparition de la prise casque dans la plupart des smartphones, associée à la mode lancée par les AirPod d’Apple, a fait les ventes de ces produits montent en flèche au cours des quatre dernières années.

Samsung, comme de nombreuses autres entreprises technologiques, tente de s’implanter sur ce marché depuis plusieurs années. Et, d’une certaine manière, ils ont réussi. Selon les données publiées par Counterpoint Research, la société sud-coréenne était le troisième fabricant avec la plus grande part de marché au troisième trimestre 2020, dépassant les entreprises historiquement connues dans le domaine de l’audio telles que Bose ou Sony. Dans son catalogue, cependant, il manquait une proposition plus avancée d’un point de vue technique. Ou ce qui est pareil: un produit centré sur l’écosystème Galaxy mais capable de rivaliser avec le WF-1000XM3 de Sony ou les AirPods Pro d’Apple.

Le nouveau Galaxy Buds Pro, présenté avec la famille Galaxy S21, a frappé les magasins avec cette mission. Ils sont dotés d’une suppression active du bruit, d’un système d’isolation approprié et d’une nouvelle technologie audio surround. De plus, ils s’intègrent parfaitement dans l’écosystème Samsung et sont étanches (IPX7).

Sur papier, la proposition est assez intéressante. Mais comment sont-ils en pratique? Sont-ils à la hauteur des écouteurs comme le Sony WF-1000XM3 ou les AirPods Pro?

Un design moins sophistiqué mais efficace

Galaxy Buds Pro avec AirPods Pro.

Le Galaxy Buds Live, présenté avec le Galaxy Note 20 Ultra, a attiré beaucoup d’attention en raison de son design particulier – similaire à celui d’un haricot. Avec le Galaxy Buds Pro, cependant, la situation est complètement opposée. À cette occasion, Samsung a opté pour une manière plus traditionnelle et proche de celle des modèles précédents.

Casque, en général, ils sont bien construits et de petite taille, ce qui les aide à passer plus inaperçues lorsque vous les portez. La boîte, en revanche, est assez petite, ce qui est très important étant donné qu’elles résideront dans notre poche de manière récurrente. Et, comme les écouteurs, celui-ci est également bien fini.

Si vous êtes très méticuleux avec la conception, vous remarquerez peut-être que certains détails de la boîte sont un peu mieux résolus dans les AirPods Pro ou dans les Google Pixel Buds. Je veux dire, j’insiste, des choses super mineures – comme la fermeté de la charnière ou le design intérieur – qui pour la plupart des gens passent probablement inaperçues.

Une fois placé dans l’oreille, l’expérience avec les Galaxy Buds Pro est plutôt positive. Bien sûr: il est essentiel que, lors de leur première utilisation, nous prenions quelques minutes pour choisir la taille de coussin appropriée. Sinon, l’isolation pourrait ne pas être aussi efficace, les écouteurs pourraient tomber de nos oreilles ou nous pourrions même ressentir une gêne après les avoir utilisés pendant un certain temps.

Une fois cette étape précédente terminée, Je dois admettre que les Galaxy Buds Pro restent assez bien dans l’oreille. Et, après les avoir utilisés pendant plusieurs heures, je n’ai pas ressenti d’inconfort ni de fatigue dans mes oreilles, ce qui est très important dans un casque intra-auriculaire comme celui-ci. À cet égard, on pourrait donc dire que Samsung a fait du bon travail.

Quel est le son des Galaxy Buds Pro? Comment fonctionne la suppression du bruit?

L’une des choses qui différencie ces Galaxy Buds Pro des autres écouteurs Samsung est l’inclusion d’un système actif d’annulation du bruit. Et oui, les Galaxy Buds Live disposaient également de cette technologie, mais, en n’isolant pas la broche auditive avec des coussinets, son impact était pratiquement nul. Je pense donc que même si ce n’est techniquement pas le cas, nous pouvons nous accorder la licence pour décrire le Buds Pro comme le premier casque antibruit de Samsung.

Sur l’efficacité du système d’annulation, la société sud-coréenne a fourni des données prétendument pertinentes. Cependant, l’important est que ces écouteurs annulent ou réduisent efficacement les sons extérieurs de manière assez efficace. Vous les mettez en marche, activez le mode d’annulation du bruit, et en moins d’une seconde, le monde extérieur disparaît dans vos oreilles.

Par rapport au Sony WF-1000XM3 ou aux AirPods Pro, je pense Le système d’annulation de Samsung est légèrement en retard sur les deux, mais, malgré cela, j’ai été satisfait de son fonctionnement. J’aurais aimé tester son efficacité sur un avion – l’un des cas d’utilisation les plus courants – mais, vous savez, nous sommes au milieu d’une pandémie.

Le Galaxy Buds Pro, comme d’autres écouteurs concurrents, offre un mode ambiant qui capte les sons de l’extérieur et leur permet d’atteindre l’intérieur de l’oreille même si nous portons des écouteurs. Ce mode est particulièrement utile dans de nombreuses situations. Par exemple, si nous devons parler à quelqu’un dans la rue ou si nous voulons être attentifs à ce qui se passe autour de nous pendant que nous marchons.

Galaxy Buds Pro avec le WF-1000XM3 et les AirPods Pro.

Pour activer le mode ambiant, utilisez simplement les panneaux tactiles de l’un des deux écouteurs. On peut aussi le faire depuis l’application Galaxy Wearable, où, en plus, il est possible de réguler son intensité. En fait, il est même possible amplifier les sons extérieurs au-dessus de la réalité.

Il est également possible de configurer le Galaxy Buds Pro pour que activer automatiquement le mode ambiant lorsqu’ils détectent que nous parlons. Dans ce cas, oui, il s’agit d’une activation temporaire. Si la conversation ne continue pas, l’oreillette revient automatiquement en mode d’annulation après quelques secondes.

Le mode ambiant des Galaxy Buds Pro, en général, fonctionne comme prévu, y compris l’activation vocale temporaire. Vous pouvez entendre d’autres personnes et interagir normalement sans vouloir retirer vos écouteurs instantanément, afin qu’ils livrent efficacement ce qu’ils ont promis. Remarquez: l’expérience n’est pas aussi naturelle qu’avec les AirPods Pro, qui disposent également d’un mode son ambiant. Avec les écouteurs Apple, l’expérience est comme ne rien porter dans les oreilles. Avec ceux de Samsung, en revanche, vous remarquez que l’audio, bien que bien entendu, a été traité.

En ce qui concerne le son, Samsung a fait un pas en avant par rapport aux modèles précédents. Les Buds Pro sonnent plutôt bien, quel que soit le genre de musique que vous jouez. Dans l’application Galaxy Wearable, vous pouvez également choisir entre différents paramètres d’égalisation en fonction de vos préférences (basses plus intenses, un son plus dynamique, etc.).

Samsung, comme dans d’autres casques, aussi a implémenté le codec évolutif dans le Galaxy Buds Pro. Ceci, selon la société, adapte dynamiquement le débit pour éviter d’éventuelles interférences qui provoquent des interruptions dans le signal. Et, d’après mon expérience, cela semble fonctionner comme prévu, car à aucun moment je n’ai subi de coupures en écoutant de la musique avec eux.

En matière d’autonomie, Samsung affirme que ces écouteurs sont capables d’offrir environ 5 heures d’utilisation avec suppression active du bruit. Et à cela il faut ajouter 18 heures de plus grâce aux recharges fournies par l’étui. Des chiffres qui, à peu près, se rencontrent en pratique et qui placent le Galaxy Buds Pro au milieu de son segment.

Soutenir l’écosystème

L’objectif du Galaxy Buds Pro, bien que Samsung ne l’ait peut-être pas reconnu publiquement, est devenir la meilleure option pour les clients de la marque – De la même manière que les AirPods Pro sont destinés aux utilisateurs Apple -. Il n’est donc pas surprenant que, bien que les Buds Pro puissent être utilisés avec d’autres appareils, certaines fonctionnalités ne sont compatibles qu’avec les smartphones Galaxy.

L’un d’eux est le Audio 360, un nouveau système de son surround qui surveille les mouvements de la tête. Cette fonctionnalité, par exemple, ne peut être utilisée que si les Buds Pro sont associés à un smartphone ou une tablette Galaxy exécutant One UI 3.1. À l’heure actuelle, seul le Galaxy S21 a cette version, mais la liste devrait s’allonger bientôt.

Quelque chose de similaire se produit également avec fonction de commutation automatique, qui alterne automatiquement entre les différents appareils Galaxy que nous avons. Par exemple: si nous regardons un film sur une Galaxy Tab avec les Buds Pro et que, du coup, nous recevons un appel, les écouteurs se connecteront immédiatement au smartphone pour pouvoir y répondre.

Tous ces ajouts, bien que secondaires, améliorent l’expérience d’utilisation du produit et différencient cette proposition d’autres plus «génériques». C’est l’un des avantages de contrôler et d’entrelacer tout un écosystème de produits.

Les Galaxy Buds Pro en valent-ils la peine?

Les Galaxy Buds Pro sont disponibles en trois couleurs.

En général, Galaxy Buds Pro ils sonnent bien, ils ont une suppression efficace du bruit, la boîte prend très peu de place et ils sont confortables. Ils peuvent également être rechargés sans fil et s’intégrer à l’écosystème Galaxy comme aucun autre casque.

Évidemment, les produits concurrents surpassent ces Buds Pro dans certains domaines. Mais ce qui est vraiment intéressant avec les nouveaux écouteurs de Samsung, c’est leur équilibre. Ils peuvent ne pas se démarquer de toutes les manières, mais ils ne déçoivent en aucun cas. Et si vous ajoutez à cela l’aspect pratique de leur taille et leur compréhension mutuelle avec les produits Galaxy, le résultat est un produit qui convainc et satisfait.

