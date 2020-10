La réalité augmentée est l’une des tendances qui, ces derniers temps, voient leur croissance de manière plus cohérente. De plus en plus d’applications et d’outils tirent parti de cette technologie. Là-bas, de grandes entreprises comme Google et Apple parient sur l’amélioration de leurs plateformes pour optimiser leur utilisation.

Sûrement beaucoup ont utilisé des filtres Snapchat ou des Reels pour personnaliser leurs vidéos en temps réel. Une fonction poursuivie par Meisai, une application disponible sur l’App Store qui permet à une personne d’être pixelisée en temps réel apparaissent sur notre appareil photo.

Caché à l’écran

Meisai est basé sur l’utilisation de la réalité augmentée, en l’occurrence la plateforme ARKit d’Apple, pour pixelliser des vidéos en temps réel. L’avantage est que on peut voir à la volée le résultat sous forme vidéo que nous générons.

Avant de commencer l’enregistrement, il faut choisir le filtre que l’on souhaite utiliser et l’application choisira l’objet ou la personne sur lequel il s’applique. Filtre principalement que ce qu’ils permettent est de protéger la confidentialité, en “cacher” cette personne de la scène.

Meisai a un total de 31 filtres disponibles qui apparaissent en bas de l’écran. Une fois que nous avons sélectionné celui que nous voulons utiliser, nous cliquons sur enregistrement et l’application se charge de détecter toute silhouette humaine qui sera altérée alors que l’arrière-plan de la vidéo reste inchangé.

À côté des icônes de filtre, l’une en forme de grenouille, permet d’inverser la pixellisation et que ce soit l’arrière-plan qui devient anonyme et un autre en forme d’horloge permet une image statique pixélisée avant l’enregistrement de la vidéo.

En ce qui concerne les options, nous n’en trouverons pas beaucoup. Seule la possibilité d’activer le flash ou non, définir la qualité vidéo (élevé, moyen ou faible) et la possibilité de capturer l’audio.

Meisai est une application pour iOS mais elle ne fonctionne pas sur tous les iPhones. Pour l’utiliser, vous devez compter au moins avec iOS 13 et avec un iPhone Xs ou version ultérieure. C’est une application qui a un prix de 2,29 euros, malgré le fait qu’il s’agissait à l’origine d’une application gratuite dans l’App Store.

Meisai

