Après avoir été disponible sur les ordinateurs, les téléphones Android et Chrome OS, Nvidia a enfin adapté sa plateforme de jeux en streaming pour iPhone et iPad. Et vous n’avez rien à installer depuis GeForce Now se lance sur les appareils mobiles Apple via le navigateur. Et nous l’avons déjà essayé.

Cela était anticipé par les rumeurs, et aujourd’hui était enfin le jour où Nvidia a publié GeForce Now pour iOS. Avec une énorme liste de jeux compatibles et un grand nombre de titres AAA pour PC, la plate-forme de jeu en streaming permet profitez de ceux que tout le monde a achetés dans des magasins comme Steam, Epic Games Store ou Ubisoft. Cela implique qu’il est possible de jouer à WatchDogs Legion sur iPhone, ou à Assassin’s Creed Valhalla, deux des jeux les plus marquants du mois dernier. Et c’est super simple.

Sans installations, GeForce Now est sur le Web

GeForce Now sur iPad

Nvidia a décidé de contourner les restrictions qu’Apple impose à l’App Store en déplaçant sa plateforme d’exécution dans le cloud vers un environnement qu’Apple autorise: le web. De cette manière, et en installant simplement une application Web sous la forme d’un accès direct, les utilisateurs de GeForce Now peuvent profiter de leur bibliothèque sur des appareils qui étaient auparavant interdits. De cette manière. Nvidia complète la compatibilité avec la plupart des appareils actuels.

Curieusement, c’est possible jouez à Assassin’s Creed Valhalla avec traçage de rayons et graphiques 1080p sans avoir besoin d’installations et sans mettre l’iPhone au rouge. Bien sûr, vous avez besoin d’une bonne connexion Internet, qu’elle soit mobile ou WiFi. Et soyez très prudent avec le débit de données, qui GeForce Now boit les concerts.

Pour jouer aux jeux Nvidia GeForce Now sur un iPhone ou un iPad, vous devez suivre les étapes suivantes:

Accédez à la page Web GeForce Now. Partagez la page à partir de l’icône Safari et enregistrez le lien sur votre bureau avec ‘Ajouter à l’écran d’accueil». Cliquez sur l’icône qui a été créée sur le bureau et vous lancerez l’application Web Nvidia GeForce Now. Connectez-vous avec votre compte et vous aurez accès à votre bibliothèque de jeux ajoutés. Ensuite, vous pouvez ouvrir celui que vous voulez ou en ajouter de nouveaux.

Vous devez connecter un contrôleur de jeu à votre appareil iOS. Par exemple, celui pour PlayStation ou Xbox.

L’interface de l’application Web est très similaire au logiciel GeForce Now pour macOS. Grille avec la bibliothèque privée, jeux qui peuvent être ajoutés à la collection, lancement de titres en cliquant sur le ‘Play’ de chaque jeu et, selon notre expérience, exécution dans le bon cloud avec une qualité graphique en ligne avec ce qui a été vécu avec GeForce Now en Android ou sur le Mac lui-même.

Grande expérience de jeu

Assassin’s Creed Valhalla sur iPad grâce à GeForce Now

Il n’y a pas trop de différences entre l’exécution de jeux natifs et le streaming GeForce Now au-delà des exigences de utiliser une connexion Internet avec une capacité suffisante: le démarrage est simple, la compatibilité avec les commandes n’est pas un problème et, bien que ce ne soit pas des plus confortables, l’application Web propose des commandes tactiles à l’écran pour que vous n’ayez besoin d’autre chose que du mobile ou de la tablette. Cette utilisation n’est pas encore stable et ne fonctionne pas avec tous les jeux.

Le grand avantage de GeForce Now est que vous n’avez pas à acheter deux fois de jeux puisque ceux que vous avez déjà pour votre ordinateur fonctionneront pour vous. Ce que fait Nvidia est mettre à votre disposition un serveur puissant dans le cloud pour transmettre la vidéo en streaming. La latence que nous avons connue lors des tests est un peu plus élevée que dans le Shield TV, par exemple, mais cela pourrait être une conséquence des tests initiaux. Nous avons également subi des chutes de motifs et d’images.

Nous avons testé WatchDogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla et Death Stranding sur iPad sans aucun problème notable au-delà des problèmes de connexion susmentionnés. L’interface de l’application web est parfaitement adaptée à iOS sans se faire remarquer à aucun moment qu’il ne s’agit pas d’une application native. Oui le contrôleur PS4 utilisé ne semblait pas lent, à tout moment, la réponse du jeu était presque comme s’il s’exécutait sur l’appareil mobile.

WatchDogs sur GeForce Now, iPad

Les avantages sont notables, bien que le service ait également ses inconvénients, tous emportés par la nature même de Nvidia GeForce Now. Le principal est la configuration de la bibliothèque: vous devez ajouter manuellement le jeu et enregistrer les informations de connexion du lieu où il a été acheté. Nvidia fournit un clavier virtuel pour faciliter la tâche. Et c’est souvent indispensable répéter les données de session même en dépit d’avoir enregistré les informations d’identification.

Commandes tactiles virtuelles sur iPad

Par défaut, Nvidia ajuste les paramètres idéaux pour chaque utilisateur et compte, mais les plus complets ne sont pas toujours marqués (lancer de rayons, par exemple). Nous vous recommandons de saisir les paramètres de l’application Web et de configurer manuellement votre connexion à 1080p, 60 fps et le nombre maximal de bits.

Paramètres GeForce Now sur iOS

Pendant les jeux, la qualité peut chuter, ceci est inhérent à tout service de streaming. Vous devez également prendre en compte les limitations de l’abonnement: vous aurez une heure de jeu si vous êtes un utilisateur gratuit et cinq heures si vous payez les fondateurs. Vous pouvez toujours vous reconnecter, le service vous avertira avant de quitter le jeu.

Parfait pour jouer à AAA n’importe où

Nvidia GeForce Now est un service intéressant si vous disposez d’une collection de jeux compatibles. Il est même recommandé les acquérir uniquement pour jouer sur la plateforme, revient quasiment à les jouer sur un PC (en économisant la distance entre l’exécution locale et dans le cloud). Et sans avoir à le mettre à jour puisque Nvidia s’occupe de tout.

Avoir la plate-forme de streaming disponible sur iOS est une excellente nouvelle et une avancée pour l’arrivée d’autres services, tels que Google Stadia ou Microsoft Game Pass. Vous pouvez ouvrir un compte gratuit ou opter pour le service Fondateurs: vous avez toutes les informations dans ce lien.