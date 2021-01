Aujourd’hui, Samsung est la plus importante société de téléphonie mobile au monde et pas seulement parce que ses appareils haut de gamme sont vraiment incroyables, mais aussi à cause du saut qualitatif que ses fourchettes moyennes ont fait d’il y a quelques années à nos jours.

Actuellement la gamme Galaxy A est une vraie réussite. D’une part, leurs appareils sont vraiment beaux, donnant l’impression d’être beaucoup plus de terminaux premium qu’ils ne le sont vraiment et d’autre part ils fonctionnent très bien, avec des performances suffisantes pour tout utilisateur plus ou moins exigeant.

Deux des appareils les plus populaires de la gamme Galaxy A sont le Samsung Galaxy A21 et le Samsung Galaxy A31 mais, Lequel des deux est le plus recommandé? Comparons-les.

Conception et affichage: cousins ​​germains

Nous devons admettre que le Samsung Galaxy A21 et le Galaxy A31 sont pratiquement cousins ​​germains en termes de design. Samsung a longtemps vérifié que ses gammes moyennes et basses se vendaient mieux si elles ressemblaient à leurs terminaux haut de gamme à l’extérieur, donc la firme sud-coréenne a pris la décision de rendre tous ses téléphones vraiment jolis, quelque chose pour lequel nous remercions sincèrement.

Les deux appareils sont en plastique, ont des dimensions similaires et un poids inférieur à 200 grammes. Ce sont des appareils peu coûteux mais ils se sentent vraiment bien dans la main et sont très confortables à utiliser, quelque chose d’essentiel dans un smartphone.

Où si nous trouvons des différences est à l’écran. Le Samsung Galaxy A21s dispose d’un panneau TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD +. Ce n’est pas le panneau de la meilleure qualité sur le marché, et c’est certainement l’un des domaines dans lesquels Samsung a été obligé de réduire. Cependant, la reproduction des couleurs et le temps de réponse tactile sont à des niveaux comparables à ceux d’autres modèles de prix similaires.

En revanche, le Samsung Galaxy A31 dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et d’une résolution FHD +. Il va sans dire beaucoup plus pour se rendre compte que l’écran de ce terminal est meilleur non seulement pour la résolution mais aussi pour la technologie. Les deux sont des terminaux bon marché mais pour visualiser du contenu multimédia ou pour profiter d’applications telles que les jeux vidéo, nous choisissons AMOLED.

Appareils photo: normaux dans cette gamme de prix ou ce qui est pareil, photographies régulières

L’un des points les plus faibles des terminaux “bon marché” est généralement la section photographique et nous n’allons pas vous tromper, ni le Samsung Galaxy A21 ni le Samsung Galaxy A31 n’ont une section photographique qui se démarque.

Souviens-toi que nous sommes devant deux terminaux d’environ 200 euros nous allons donc trouver une qualité assez juste. Images avec des arrière-plans brûlés et surexposés, un manque de cohérence, une expérience quelque peu lente lors de la prise de plusieurs captures et une performance nocturne assez correcte.

Avec le Galaxy A21, nous trouvons un capteur principal de 48 mégapixels similaire à celui déjà présent dans d’autres modèles de la marque, accompagné d’un appareil photo grand angle de 8 mégapixels, et du duo désormais classique de capteurs macro et de profondeur de 2 mégapixels chacun. Avec l’A31, nous avons également un capteur principal de 48MP, un ultra grand angle 8MP, un capteur de profondeur 5MP et un capteur macro 5MP.

Batterie et performances: autonomie éternelle, performances pour les utilisateurs peu exigeants

Pourquoi acheter un Galaxy A21 ou un Galaxy A31? Pour son autonomie. Les deux bornes ont une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 15 W qui, ajouté à un écran basse résolution et à des processeurs qui se distinguent par leur consommation d’énergie contenue, permettent d’atteindre assez facilement deux jours d’utilisation avec les deux téléphones sans trop de problèmes, dépassant huit heures d’écran allumé dans le cas de Samsung Galaxy A21s.

Il y a peu de différence ici. 5000 mAh aujourd’hui est un chiffre spectaculaire et bien que la charge rapide de 15 W puisse être rare compte tenu des normes actuelles, avec aucun de ces appareils vous aurez des problèmes d’autonomie.

Le point différent est la performance. Bien qu’à plusieurs reprises, nous ayons fait valoir que le processeur n’a pas d’importance lors de l’achat d’un smartphone car presque tous fonctionnent très bien … Il y a toujours des exceptions.

Le Galaxy A21s monte un Exynos 850, un processeur avec des défauts vraiment palpables qui sont perceptibles lorsque vous essayez d’effectuer des tâches vraiment lourdes. Ici, on se rend compte qu’il existe de meilleures alternatives au terminal Samsung pour le même prix. D’un autre côté l’A31 a le MediaTek 6768 qui n’est honnêtement pas non plus le plus rapide de l’ouest.

Finalement aucun des deux terminaux n’est une merveille en termes de performances Donc, si vous recherchez un appareil peu coûteux pour exécuter des applications lourdes ou des jeux exigeants, mieux vaut rechercher d’autres alternatives.

Samsung Galaxy A21s vs Samsung Galaxy A31: lequel dois-je acheter?

Soyons honnêtes. Nous sommes confrontés à deux appareils d’entrée de gamme avec des performances assez justes et une section photographique qui n’est pas à délirer. Les deux appareils fonctionnent bien, nous n’aurons pas de problèmes pour exécuter des applications telles que WhatsApp, Instagram, Gmail et d’autres applications populaires, mais nous aurons des problèmes si nous voulons exécuter plusieurs applications en même temps ou des jeux lourds.

En revanche, la qualité de la section photographique est médiocre. Il y a deux terminaux de 200 euros donc si quelqu’un veut prendre de bonnes photos, il devra dépenser plus d’argent même si nous allons également reconnaître que le Samsung Galaxy A31 prend de meilleures photos que les A21 en ayant de meilleurs capteurs.

Ça oui, où la plus grande différence entre les A21 et les A31 est à l’écran. Le premier a un panneau avec une résolution HD + et basé sur la technologie TFT tandis que le second mise sur un AMOLED FHD +. Ici, il n’y a pas grand-chose à dire, l’A31 est meilleur en termes de technologie et de résolution donc si nous recherchons un bas de gamme avec lequel regarder des films, des séries ou profiter de YouTube, le meilleur écran de l’A31 fait pencher la balance par rapport aux A21.

Considérant que les deux ont une batterie superlative de 5000 mAh, nous resterions avec le Samsung Galaxy A31 non seulement à cause de son processeur quelque peu supérieur, mais aussi à cause de son écran avec une meilleure technologie et une meilleure résolution.

