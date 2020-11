La fibre optique a apporté des connexions Internet beaucoup plus rapides et plus stables que l’ADSL, permettant également à la technologie de continuer à évoluer pour offrir des vitesses encore plus rapides. En 2012, le maximum atteint était de 100 Mbps, trois ans plus tard, la vitesse a triplé, en 2018, elle était de 600 Mbps, et en 2021, la vitesse maximale à 1000 Mbps sera généralisée après l’arrivée à Telefónica, qui contribuera à son expansion par le reste des opérateurs concurrents grâce aux accords d’accès signés.

Dans Automne 2017, Vodafone a été le premier grand opérateur à annoncer son offre avec des débits de 1 Gbps dans quelque quatre millions de foyers et peu de temps après, Yoigo et Orange ont rejoint, avec une proposition disponible pour 11 millions de ménages. Mais si vous regardez plus d’opérateurs locaux, ils ont réussi cinq ans depuis la commercialisation des premières connexions fibre optique 1 Gbit / s chez des opérateurs comme Adamo, PTV Telecom ou Fibracat.

Depuis, la couverture de ces télécoms s’est élargie, mais ce ne sera qu’en janvier 2021 que le la disponibilité des 1 000 mégaoctets de fibre sera pratiquement égale à Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo, atteignant plus de 25 millions de foyers, qui représentent plus de 80% de la population.

Il est donc temps de revoir les tarifs et conditions proposés par le opérateurs qui proposent un concert symétrique pour connaître les principales différences lorsque la couverture n’est plus une pierre d’achoppement.

Vitesse de téléchargement, routeur compatible et autres différences entre les opérateurs

En Espagne, les opérateurs nous ont habitués à proposer des vitesses symétriques dans leurs connexions. C’est le même vitesse les deux quand nous téléchargeons données, comme quand nous grimpons sur Internet pour envoyer une vidéo ou utiliser des services cloud, par exemple. Mais bien que cette règle non écrite ait été courante, avec le passage à 1000 Mbps de téléchargement, il est plus courant de voir que la vitesse de téléchargement n’est pas toujours au même niveau.

Est-ce un problème que les connexions d’un concert ne soient pas symétriques? Probablement non. En réalité, les connexions les plus rapides sont généralement destinées aux familles ou aux entreprises, dans lesquelles plusieurs utilisateurs connectent un ou plusieurs appareils à Internet, dans le but de garantir le haute vitesse sur tous les smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents, consoles, ordinateurs ou autres appareils connectés simultanément. Dans l’ensemble, bon nombre de ces connexions nécessiteront plus de vitesse de téléchargement que de vitesse de téléchargement, donc une vitesse asymétrique ne devrait pas être un problème, bien que tout dépendra des besoins de l’utilisateur.

Dans Adamo, par exemple, on voit que la vitesse est jusqu’à 600 Mbps en amont, en Fibracat la symétrie est optionnelle, et en Yoigo ils ont directement choisi de régler la vitesse de téléchargement à 300 Mbps. Dans le cas de Vodafone, la vitesse de téléchargement maximale dans 7,5 millions de foyers est limitée à 100 Mbps, car il s’agit d’une restriction de la technologie HFC, plutôt que d’une restriction de débit spécifique. Movistar et Orange proposent un concert symétrique.

Afin de bénéficier de débits allant jusqu’à 1 Gbps dans le cas de clients actuels migrant vers les nouveaux débits, l’opérateur devra vérifier que nous avons un routeur compatible, capable de prendre en charge les nouvelles vitesses et avec WiFi 5 ou supérieur qui contribue également à augmenter la vitesse avec une connexion sans fil.

De plus, les opérateurs ont d’autres différences que nous listerons:

Téléphone fixe. Il est inclus avec les appels gratuit vers les fixes et mobiles sur VodafoneChez Orange, cela coûte un euro si vous souhaitez également des appels illimités sans heures vers les mobiles, chez Movistar les appels vers les mobiles sont limités aux heures non ouvrables pendant la semaine et dans Yoigo, ils sont limités à 60 minutes vers les mobiles.

Télévision. Il est inclus par défaut dans Movistar et sur certains tarifs Vodafone et Orange. Yoigo ne propose pas de service de télévision comparable à celui de ses concurrents.

Permanence. Movistar C’est le seul opérateur qui n’exige pas de permanence minimale alors que ses concurrents, bien qu’ils n’aient pas de permanence avec un taux ou une vitesse spécifique, nécessitent un engagement minimum avec l’opérateur. Ce sera 12 mois sur Vodafone, Orange et avec les tarifs fibre uniquement de Yoigo, tandis que convergent de Yoigo ils réduisent le séjour à trois mois.

Téléphone portable. Les quatre principaux opérateurs proposent des tarifs combinés avec la fibre et le mobile, et plusieurs offres comprennent deux lignes mobiles ou plus avec des minutes illimitées et des données partagées, également illimitées dans de nombreux cas. Sans téléphone portable, seuls Vodafone et Yoigo proposent une fibre de 1 000 Mbps.

Taux de fibre uniquement à 1000 Mbps

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent contracter la fibre de manière indépendante, les options avec des vitesses de 1 Gbps sont limitées aux suivantes:

Faisceaux de fibre 1 Gbps, mobile, TV et plus

En ce qui concerne la fibre combinée et le mobile, c’est là que nous trouverons la plus grande variété d’offres puisque les deux Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo sont présents.

Concernant le prix d’accès, Movistar sera l’opérateur Moins cher avec un tarif qui inclut le mobile avec 5 Go pour 62 euros, suivi de 5 Go pour 66 euros d’Orange, et Yoigo Il suit de près pour 69 euros avec 15 Go.

Le reste des tarifs a données mobiles illimitées, trouver dans Vodafone l’offre la moins chère pour 75 euros, mais avec une vitesse limitée à 2 Mbps. A proximité se trouve Yoigo pour 79 euros, mais avec la qualité du streaming vidéo limitée à SD. Au lieu de cela, sans ces types de restrictions de vitesse, Movistar Il a Fusion Inicia, qui comprend également un bouquet de chaînes familiales pour 78 euros.

Dans environ 100 euros, Movistar commence à inclure des canaux de football, tandis que Vodafone comprend deux lignes mobiles, un ensemble complet de chaînes familiales et Super WiFi pour améliorer votre connexion sans fil. Orange comprend également deux lignes mobiles et télévision en option avec tout le football, Netflix et Amazon Prime pour 15 euros supplémentaires.

le conditions de tous les tarifs et prix définitifs, sont résumés dans le graphique comparatif suivant:

