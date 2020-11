On connaît déjà les quatre nouveaux jeux qui arriveront en décembre formant le Jeux avec de l’or en décembre pour les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Au cours de ce mois, nous pouvons obtenir gratuitement les titres suivants:

The Raven Remastered (disponible du 1er décembre au 31 décembre). Des créateurs de la saga Book of Unwritten Tales, il se rend à Londres en 1964 et incarne l’agent Anton Jakob Zellner dans sa quête pour traquer le corbeau, un maître voleur légendaire. Des lieux de genre classiques, un jeu d’acteur de haute qualité et un casting convaincant de personnages façonnent une histoire de crime passionnante dans laquelle tout le monde a quelque chose à cacher. Et le Raven a toujours une longueur d’avance!Purge 2 (disponible du 16 décembre au 15 janvier). Wryn, la dernière véritable héroïne aux cheveux roses, revient dans Bleed 2 pour défendre le monde contre une armée de méchants envahisseurs dans sept niveaux intenses avec plus de vingt-cinq batailles de boss. Maîtrisez l’art d’esquiver et de dévier les balles pour éliminer avec style des dizaines de méchants et de boss (ainsi que de méchants chatons), et assurez-vous que Wryn survit pour profiter de son titre de héros de tous les temps!Saints Row: Gat hors de l’enfer (disponible du 1er au 15 décembre). Incarnez Johnny Gat et Kinzie Kensington et faites des ravages en Enfer pour sauver l’âme du chef des Saints. Les déceptions se déroulent alors qu’ils combattent le prince des ténèbres en utilisant un arsenal d’armes des enfers et s’envolent dans les airs sur les ailes des anges déchus dans ce vaste terrain de jeu en monde ouvert.Empilement (disponible du 16 décembre au 31 décembre). Incarnez Charlie Blackmore, la plus petite poupée russe du monde, et lancez-vous dans une aventure pour sauver sa famille d’un industriel maléfique connu sous le nom de Baron. Explorez un monde ancien habité par des poupées russes vivantes et sautez dedans pour utiliser leurs capacités spéciales et résoudre une grande variété d’énigmes et de défis dans ce jeu d’aventure imaginatif à la troisième personne.

