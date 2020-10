Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 19:25

Phil Spencer, patron de la Xbox, a parlé de la nouvelle génération de consoles avec la chaîne Cadres tombés, suggérant que l’industrie doit repenser les stratégies de prévente à l’avenir. Il a expliqué qu’il avait parlé à Jim Ryan, PDG de SIE, à ce sujet, et plus précisément, des difficultés à plaire au plus grand nombre de fans.

Dans les propres mots de Spencer:

«Vous avez tellement de préventes et vous voulez que ce soit un événement positif pour la communauté, et évidemment c’est difficile – je pense qu’il est complet. [el Xbox Series X] en quelques heures. Et puis vous vous demandez: ‘Eh bien, qu’est-ce qui était bon à ce sujet?’ Nous nous retrouvons avec des gens plus frustrés. Je pense qu’en tant qu’industrie, nous devons repenser cela d’une certaine manière, car avec les bots et tout le reste, ce n’est pas une bonne situation. Nous avons discuté avec tous nos distributeurs – “Hé, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour nous améliorer?” “

Rappelez-vous qu’ici dans Mexique préventes de Xbox Series X et Series S Ils ont commencé cette semaine et, comme prévu, ils se sont vendus dès qu’ils étaient disponibles sur Amazon et d’autres détaillants en ligne. Heureusement, il y a encore quelques endroits où il est encore possible de trouver un Série X.

