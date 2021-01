Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Samsung Galaxy

Les smartphones et la technologie en général avancent à pas de géant. Ce qui peut être aujourd’hui une tendance demain appartiendra au passé. Bien que les écrans pliants et la technologie 5G soient actuellement les plus discutés, quelle sera la prochaine étape?

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que les marques parient et prennent des risques avec leurs appareils, même si parfois ils ne se révèlent pas bien. Non, on ne parle pas de Xiaomi et de son Mi MIX Alpha, un smartphone qui apparemment n’intéresse pratiquement personne, mais un produit Android qui est allé sur le marché il y a moins de huit ans et maintenant presque personne ne se souvient.

Appareil photo Samsung Galaxy: vous souvenez-vous d’elle?

Une caméra Android? Il s’agissait de l’appareil photo Samsung Galaxy, un appareil Android annoncé en août 2012 et publié officiellement le 8 novembre 2012 sous le slogan «Camera. Reborn ».

Cette caméra avait un capteur de 16 mégapixels – A cette époque, la mode du 108 n’était pas portée, elle disposait également du Wi-Fi, de la connectivité 3G et même du GPS. Bien sûr, il avait la version Android 4.1 Jelly Bean et vous pouviez télécharger des applications à partir du Google Store lui-même. Cependant, aucun appel téléphonique n’a pu être effectué.

La commercialisation de cet appareil a été brutale puisque même l’acteur, réalisateur, producteur et bien plus encore James Franco, est apparu dans de nombreuses vidéos faisant la promotion du produit. Bien sûr, la caméra Galaxy ne s’est pas arrêtée là et a subi quelques évolutions jusqu’à ce que la société sud-coréenne se rende compte que les appareils photo compacts perdaient du terrain au profit des smartphones.

C’est drôle, car Android n’est pas seulement un système d’exploitation parfait pour les smartphones comme nous l’avons également vu dans les montres, les voitures et les téléviseurs. Cependant, on ne peut pas en dire autant des caméras et on se demande: Souhaitez-vous voir un appareil photo plus professionnel avec Android et Play Store intégré?