L’un des premiers projets à être révélé pour PlayStation 5 est Godfall, un jeu d’action avec des mécanismes de butin aléatoires (looter slasher), qui fera également ses débuts en même temps que la console. On savait que ce titre serait temporairement exclusif à PlayStation 5 et à Epic Games Store, mais il n’a pas été révélé pendant combien de temps. La bonne nouvelle pour les joueurs sur d’autres plates-formes est qu’ils n’auraient pas à attendre aussi longtemps pour pouvoir y jouer sur leurs systèmes.

Le développeur Counterplay Games et Gearbox Publishing ont dévoilé aujourd’hui l’incroyable bande-annonce de lancement de Godfall, anticipant le frisson du combat au corps à corps d’action RPG sur le territoire d’Aperion auquel les joueurs auront accès le 12 novembre lors de ses débuts sur PlayStation 5. et PC (via Epic Games Store).

Cependant, ce qui a peut-être le plus attiré l’attention de beaucoup, c’est qu’à la fin de la séquence d’un peu moins de 2 minutes, un avertissement apparaît indiquant que Godfall ne sera pas disponible sur «d’autres consoles» avant au moins le 12 mai 2021. ; c’est-à-dire que l’exclusivité avec PlayStation 5 durerait 6 mois.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vous devrez être connecté à Internet pour jouer à Godfall, mais vous n’aurez pas besoin d’être un abonné PlayStation Plus pour profiter de Solitaire.

Godfall pourrait atteindre plus de plates-formes en 2021

Comme vous le savez, le titre est exclusif à PlayStation 5 sur consoles et l’avertissement montre qu’à partir de cette date, il pourrait être disponible sur d’autres plates-formes. Bien que l’on ne précise pas quels systèmes, il est probable que la référence soit faite à la Xbox Series X | S, bien qu’il soit important de dire que jusqu’à présent, ni Counterplay Games ni Gearbox Publishing n’ont parlé de leur intention de l’amener sur d’autres consoles, ce qui est normal dans ce type. des accords. Cependant, il est très possible que juste à la fin de ce terme, le titre arrive sur d’autres plates-formes.

Il est important que vous teniez compte du fait que le terme d’exclusivité mentionné dans la vidéo ne s’applique qu’aux consoles, car rien n’est dit sur le PC, où il ne sera disponible que via Epic Games Store.

Qu’est-ce que ça veut dire? Peut-être que la date d’exclusivité sur cette plate-forme est différente ou pourrait être la même, mais cela pourrait être confirmé plus tard. Cependant, il est important de vous rappeler que ce terme s’applique également au PC si l’on considère que Borderlands 3 (développé par Gearbox Software) a cessé d’être une exclusivité temporaire de l’Epic Games Store 6 mois après sa sortie d’origine, il est donc probable que Steam recevra Godfall (distribué par Gearbox Publishing) le 12 mai. Il ne reste plus qu’à attendre, pendant que nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Souhaitez-vous essayer Godfall sur Xbox Series X | S ou Steam? Dites le nous dans les commentaires.

Si, après avoir regardé la bande-annonce de lancement, vous étiez encouragé à donner à Godfall une chance de sortir votre nouvelle console PlayStation 5 ou d’y jouer sur PC, nous vous rappelons que le titre aura des éditions différentes et tous offriront beaucoup de contenu numérique exclusif.

Godfall fera ses débuts le 12 novembre sur PlayStation 5 et PC. Sur cette page, vous trouverez les spécifications recommandées et minimales pour jouer à Godfall sur PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

