L’anime et le manga de Naruto ne se concentrent pas uniquement sur la vie du jeune protagoniste aspirant à Hokage. Au cours de l’intrigue principale, nous pouvons voir différents flashbacks des générations passées pour expliquer les relations actuelles, les changements latéraux, les conflits et la vengeance. L’une des plus notables est l’origine de la légende du légendaire sannin: Orochimaru, Jiraya et Tsunade.

Savoir plus: Naruto: rend hommage à l’Uchiha avec un dessin plein de différents types de Sharingan

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les deux premiers, Orochimaru et Jiraya, qui ont deux puissantes invocations: Gamakichi et Aoda, un crapaud gigantesque et un serpent violet colossal. Les deux personnages, et leurs invocations respectives, ont gagné l’affection des téléspectateurs, donc Je ne manque pas de voir comment certains se sont fait tatouer leurs silhouettes sur leur peau:

Salut patron! Que pensent les gars de ma pièce de gamakichi? de r / Naruto

Gamakichi et Aoda sont spectaculaires dans la peau de cet utilisateur de Reddit et fidèle disciple de Naruto. À propos, Aoda n’a pas seulement été convoqué par Orochimaru, plus tard Sasuke, le disciple d’Orochimaru, a gagné son respect et a pu l’invoquer au combat.

Autres objets Naruto que vous aimerez