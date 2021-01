L’espionnage sur WhatsApp continue de susciter l’intérêt, avec des recherches récurrentes sur Google malgré le fait qu’il s’agit d’une activité totalement illégale. De même, bien que le Google Play Store n’autorise pas ce type de pratique, il existe des applications qui promettent “d’espionner” les utilisateurs de WhatsApp, bien qu’aucun d’entre eux ne fasse ce qu’il promet.

Nous avons effectué des recherches dans l’App Store, en essayant de trouver les applications qui promettent de suivre, d’espionner et d’autres pratiques illégales. Nous vous disons S’ils fonctionnent, s’ils ne le font pas, des moyens d’espionner WhatsApp et des conseils pour éviter d’être espionné.

Ils promettent d’espionner, mais ils ne peuvent vous dire que si quelqu’un est en ligne

Dans le Play Store, il existe un bon nombre d’applications qui promettent d’espionner vos contacts WhatsApp.

La première chose à garder à l’esprit lorsque vous pensez à la possibilité d’espionner le WhatsApp de quelqu’un est que les conversations sont cryptées de bout en bout, donc il est tout simplement impossible pour quelqu’un d’espionner l’historique des conversations d’un autre utilisateur.

Bien que des mots-clés tels que “espionner, pirater” et d’autres apparaissent dans les titres de ces applications, pas vraiment d’espionnage, car les conversations WhatsApp sont cryptées

Pourtant, en recherchant le Google Play Store, nous avons trouvé des dizaines d’applications avec des icônes d’espionnage, sous le nom de “tracker, radar, hack” et autres mots-clés liés à l’espionnage sur WhatsApp. Si l’on recherche “espionner WhatsApp” des dizaines d’applications apparaissent, étant frappant que la boutique d’applications Google ne bloque pas ce type d’équations de recherche.

Ce type d’application nous indique s’il y a quelqu’un en ligne et depuis combien de temps il s’est connecté (même si la dernière heure est désactivée).

Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible d’espionner l’historique des conversations, les applications qui apparaissent dans le Play Store profitent de l’une des rares données que WhatsApp nous offre que nous le voulions ou non: des informations indiquant si la personne est en ligne ou non. WhatsApp vous permet de masquer l’heure de la dernière connexion, mais signale toujours si la personne est en ligne.

Ces types d’applications permettent enregistrer les numéros de téléphone que nous voulons nous informer de la connexion et de la déconnexion, quelque chose d’assez loin de l’espionnage et qui, d’ailleurs, finit par être très ennuyeux, puisque vous recevez des dizaines de notifications (connexion, déconnexion, connexion, etc.)

Une personne peut se connecter et se déconnecter de WhatsApp des dizaines de fois par heure. Être averti chaque fois que vous le faites est plus que fastidieux.

Sur la base de ce temps de connexion, certaines de ces applications comparer le temps de connexion pour voir s’il y a des correspondances entre les contacts, pour essayer de prédire si deux personnes ont parlé. Ces types d’applications n’ont aucune garantie, puisqu’ils sont basés sur une simple coïncidence entre les heures de connexion, sans aucune donnée officielle.

Au-delà de ces applications, En dehors du Play Store, il existe également une large gamme de services qui promettent de pouvoir espionner WhatsApp. Heureusement, Google Play Protect bloque l’installation de ces types d’applications dans la plupart des cas, car il s’agit de logiciels malveillants.

Comme nous l’avons vu, il n’est pas possible d’espionner les conversations WhatsApp à cause du cryptage, mais ces applications promettent de le faire. Le Play Store lui-même avertit que Ces applications demandent plus d’autorisations du compte pour essayer d’espionner nos données personnelles, comme les SMS, les informations de votre mobile ou souscrire à des services que vous n’avez pas acceptés.

Vouloir espionner et être espionné: il n’est pas possible de capturer l’historique des conversations d’un autre utilisateur, mais des applications frauduleuses peuvent prendre des données de votre téléphone et s’abonner à des services premium sans votre permission

Fondamentalement Si vous voulez espionner WhatsApp avec des APK externes, il est fort probable que vous soyez celui qui est espionné, donc la recommandation ici est, en plus d’éviter ces types d’applications dans le Play Store, de les oublier complètement en dehors du Google Store.

Quelles informations ils peuvent obtenir sur vos contacts

Par chance, ces applications ne peuvent pas offrir d’informations au-delà du temps de connexion. Dans certains cas, ces applications calculer le temps de connexion de la personne, pour fournir des données sur la durée de leur connexion. Bien que ce ne soit pas une méthode d’espionnage, c’est un bon moyen de saper la vie privée d’une personne, en disposant des données sur la durée de son utilisation sur WhatsApp.

Bien qu’elles promettent d’être des applications d’espionnage, il n’est pas possible d’obtenir des informations sur nos contacts au-delà du fait qu’ils soient en ligne sur WhatsApp

Au delà de ça, les applications du Play Store ne peuvent pas obtenir de données sur vos contacts. Les conversations, comme nous l’avions prévu, sont cryptées de bout en bout et il n’est pas possible d’obtenir des informations à leur sujet.

Ce à quoi nous devrons faire attention est avec les données qu’ils obtiennent sur nous, car beaucoup de ces applications essaient d’abuser de nos autorisations, ainsi que essayez de vous faufiler aux services d’abonnement après de courtes périodes d’essai. C’est, principalement, la méthode de monétisation de ces applications (en dehors de la publicité): vous offrir le service gratuitement pendant quelques jours et essayer de vous facturer l’abonnement quelques jours plus tard.

Le (petit) danger de WhatsApp Web

WhatsApp Web est le service officiel de WhatsApp pour pouvoir se connecter depuis l’ordinateur et oublier le mobile. Bien que ce ne soit pas facile, vous pouvez espionner les conversations d’une personne avec ce service, si les conditions nécessaires sont remplies.

L’accès physique à votre téléphone est nécessaire pour que quelqu’un puisse accéder à l’historique de vos messages sur WhatsApp Web. De la même manière, vous pouvez vérifier les sessions actives pour savoir quand, où et depuis quel appareil elles ont été connectées

Pour que cela se produise, il faudrait que quelqu’un, physiquement, prendrait votre téléphone mobile et se connecterait avec WhatsApp Web sur son PC ou sur un autre mobile. De cette façon, vos conversations seraient ouvertes après avoir scanné le code QR, car WhatsApp Web ne nécessite pas d’être connecté au même réseau WiFi mobile.

Cependant, il est possible de savoir quelles sessions sont actives sur WhatsApp Web pour vérifier s’il y a un intrus dans vos conversations donc, ajouté au fait qu’ils doivent avoir un accès physique à votre téléphone pendant quelques minutes, ce n’est pas trop un problème si nous faisons attention. De la même manière, WhatsApp Web nous avertit lorsque quelqu’un se connecte, nous serons donc prévenus même si nous ne consultons pas les sessions actives.

Les précautions à prendre pour protéger votre WhatsApp

Bien que nous ayons vu que Ce n’est pas si facile pour quelqu’un d’espionner votre WhatsApp, cela ne fait jamais de mal de protéger notre mobile, à la fois pour protéger WhatsApp et pour nous défendre de quiconque souhaite y avoir accès.

Méthodes biométriques, toujours actives: si votre mobile dispose d’un lecteur d’empreintes digitales ou d’une reconnaissance faciale 3D (la 2D n’est pas du tout sûre), nous vous recommandons de l’activer. Ceci, avec un bon mot de passe ou un bon code PIN, rendra une tentative d’accès à votre appareil plus difficile.

Configurer le verrouillage automatique: Si vous avez, par exemple, le verrouillage automatique réglé sur deux ou une minute, vous laissez une “large” fenêtre de temps à quelqu’un pour accéder à votre mobile en cas d’oubli. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de verrouiller le téléphone dès que possible, afin de pouvoir configurer le temps d’arrêt de l’écran dans les plus brefs délais afin que le mobile se verrouille.

Lorsque vous ouvrez WhatsApp Web, vérifiez les sessions actives: cela ne prend pas plus de 10 secondes et c’est une bonne habitude. Chaque fois que vous vous connectez à WhatsApp Web, gardez un œil sur les sessions les plus récentes. Si vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, déconnectez-vous pour expulser toute personne qui a pu se connecter à votre WhatsApp.

Gardez Google Play Protect actif– Pas besoin d’installer un antivirus tiers. Par défaut, Google Play Protect est actif, alors assurez-vous qu’il n’a pas été déconfiguré. Ce service vous avertit lorsqu’une application malveillante souhaite abuser de vos autorisations.

Votre numéro de téléphone, uniquement dans votre cercle le plus proche: grâce à votre numéro de téléphone, vous pouvez savoir si vous êtes connecté aux applications dont nous avons parlé. Par mesure de sécurité générale, moins il y a de personnes qui connaissent votre numéro personnel, mieux c’est.