Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 14:56

Il y aura de nombreuses nouvelles et mises à jour pendant la Prix ​​du jeu 2020 ce jeudi. En fait, nous pouvons déjà ajouter un autre jeu à l’énorme liste d’annonces que nous aurons pendant l’événement, et ce n’est ni plus ni moins que le remake de NieR Replicant.

Via Twitter, Geoff Keighley, hôte et organisateur de l’événement, a confirmé que ce nouveau projet de Square Enix aura un nouvel aperçu lors de l’avant-spectacle:

“Découvrez un tout nouveau regard sur NieR Replicant ver.1.22474487139 lors de la pré-émission des Game Awards ce jeudi – à partir de 18h30 HE / 15h30 PST.”

Ne manquez pas un tout nouveau regard sur @NieRGame Replicant ver.1.22474487139 lors de la pré-émission #TheGameAwards jeudi – en streaming à 18h30 HE / 15h30 PT à https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter .com / 5o3ZFMAOkl – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 décembre 2020

Le jeu rejoint Dragon Age 4 et Crimson Desert comme d’autres ont confirmé avoir une sorte d’annonce lors de la cérémonie de remise des prix. Souviens-toi que Récompenses du jeu aura lieu ce jeudi, 10 décembre à 17h, heure du Mexique.

La source: Geoff Keighley

Knights of the Old Republic II arrive sur les appareils mobiles la semaine prochaine

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.