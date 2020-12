Nous faisons une liste de nos gamepads préférés à moins de 50 euros de prix.

Pour de nombreux joueurs, contrôle c’est le principal moyen par lequel ils exercent leur volonté dans les titres qu’ils jouent. Comme il s’agit d’un outil si important, son utilisation est presque aveugle et il est courant de trouver des pilotes qui ne fonctionnent plus comme avant et qui peuvent nécessiter un remplacement. Lorsque ce moment désastreux arrive, les joueurs les plus riches n’ont que l’embarras du choix une large gamme d’appareils semi-professionnels ou officielsMais qu’en est-il de ceux qui ont moins de budget? C’est pour eux que nous avons préparé ce guide d’achat, dans lequel nous allons lister certains de nos contrôleurs préférés pour moins de 50 euros compte tenu des plateformes actuellement disponibles.

Comme il existe un océan d’options même avec une fourchette de prix serrée, nous avons essayé de choisir deux modèles pour chaque système actuel, afin que tous soient représentés dans une certaine mesure. De la même manière, comme pour tout outil, la spécialisation est importante, mais encore plus la fonctionnalité. Pour cette raison, nous avons évité les contrôleurs ou contrôleurs spéciaux créés pour un type de titre spécifique qui évitent d’être utilisés par d’autres titres sur une plate-forme, tels que des pads de combat ou des contrôleurs prêts à simuler des consoles rétro qui ne prennent pas en compte les normes actuelles. Tenir compte de tout cela, et être conscient que déclarer une commande spécifique comme «la meilleure» de son prix est très compliqué, car c’est une question de goût une fois qu’on saute des caractéristiques objectives, telles que la distribution, la construction, ou l’ergonomie, il ne reste plus qu’à dire que nous espérons que vous aimerez la liste que nous partageons ci-dessous.

Nos chauffeurs préférés en dessous de notre prix maximum

Sachant que la limite de notre budget est les 50 euros précités, nous avons décidé de choisir au moins deux manettes parmi les principales plates-formes de jeux actuelles -à l’exception de PlayStation 5 en raison des particularités de sa manette- pour la lister parmi nos favoris; Chaque commande répond à des besoins différents et est là pour une raison que nous allons bien vouloir commenter, en plus de préciser dans chacune pour quelles plateformes elle est compatible. Sachant tout cela, nous pouvons y aller:

Nacon GC-100XF

Le meilleur contrôleur pour PC si vous ne vous souciez pas des câbles



Un contrôleur simple mais très bien construit qui ramène le facteur de forme Xbox 360 d’une manière presque nostalgique à saisir. Il a une finition rugueuse, avec de bons boutons et déclencheurs qui ressemblent étroitement à ceux d’un contrôleur officiel. Son point faible est la connexion du câble et la sensibilité de ses leviers, que l’on peut facilement régler depuis la commande Steam ou depuis Windows lui-même; mais il ne doit pas poser de problèmes dans la grande majorité des utilisations. Dans l’ensemble, c’est un bon pad très abordable.

Achetez Nacon GC-100XF pour 19,99 euros

8bitdo SN30 Pro Plus

Meilleur contrôleur pour les titres rétro sur PC



8bitdo fabrique depuis longtemps des contrôleurs inspirés des consoles classiques 8-16 bits, toujours avec une sorte de mise à jour moderne pour les rendre fonctionnels dans d’autres domaines, une formule qui a valu la peine de créer des modèles hautement recommandés, ce SN30 Pro Plus étant notre préféré de tous de loin. Il a une excellente construction, une très bonne compatibilité et un logiciel puissant compatible PC pour des fonctionnalités supplémentaires.

Achetez 8bitdo SN30 Pro Plus pour 44,99 euros

Sony Dualshock 4 V2

Le meilleur contrôleur pour PlayStation 4



C’est le seul contrôleur fabriqué par Sony sur cette liste, car c’est le seul que nous ayons trouvé constamment en dessous de notre limite de prix, c’est le Sony Dualshock 4; un contrôleur qui a perdu un peu de force après la sortie de la PS5 et de son Dual Sense, mais qui reste la meilleure option pour jouer avec une distribution symétrique sur les consoles Sony.

Acheter Sony Dualshock 4 V2 pour 49,95 euros

Manette PowerLead pour PS4

Un format asymétrique différent dans la lignée du DualShock 4



L’une des entrées les plus particulières de notre liste est ce contrôleur PowerLead, car il a une distribution symétrique avec les bâtons en haut, une distribution que nous avons vue dans les contrôleurs tels que le contrôleur Pro de l’ancienne WiiU et qui favorise, en particulier, aux titres à la première personne. Au-delà, le contrôleur n’est pas mal construit et se situe en dessous de notre gamme de prix, avec une compatibilité avec PS4 et PC.

Acheter PowerLead Remote pour 32,99 euros

Contrôleur Xbox PowerA

L’un des meilleurs contrôleurs pour Xbox pour moins de 50 euros



Il figurait parmi nos cadeaux recommandés pour jouer à moins de 50 euros. Et est-ce que cette télécommande PowerA peut dépendre de sa connexion par câble, mais sa bonne construction, ses boutons programmables supplémentaires et sa compatibilité totale avec les plates-formes Microsoft en font une très bonne option pour son prix.

Acheter Xbox PowerA Controller pour 39,99 euros

Manette Xbox One V1

La première version de la fantastique télécommande Microsoft



Bien qu’il s’agisse de la première version du contrôleur créée pour Xbox One, il est toujours compatible avec toutes les consoles Microsoft de manière native et peut être utilisé comme contrôleur sous Windows 10 sans aucun problème. Quant à ce qu’il propose, il est connu de tous: une bonne construction et un design ergonomique héritant de ses anciens contrôleurs.

Acheter la manette Xbox One V1 pour 49,99 euros

Manette Kingear pour Nintendo Switch

Un adorable contrôleur avec de très bonnes finitions



Nous incluons un autre membre de notre liste de cadeaux récente pour être l’une des options que nous avons le plus aimées en tant qu’alternative abordable à la manette pro pour Nintendo Switch. Il a une bonne construction et des finitions, ainsi qu’une compatibilité totale avec la console, mais nous avons souligné que les boutons sont un peu rapprochés, ce qui plaira aux petites mains, mais pas tant aux grandes.

Acheter la manette Kingear pour Nintendo Switch pour 43,99 euros

Manette de style Gamecube pour Nintendo Switch

La meilleure option pour profiter du contrôle GC en dehors du commandement officiel



En fermant la liste, nous avons ce contrôleur PowerA qui retrace le contrôleur Gamecube d’origine – à l’exception du double bouton Z – pour offrir une expérience similaire à celle de la console cube sur Nintendo Switch. Sa construction est bonne et ses boutons rappellent l’original en termes de toucher et de dureté, bien que les joysticks se sentent un peu moins fermement que dans le contrôle d’origine.

Acheter PowerA Switch GC Remote pour 27,62 euros

