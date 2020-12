Evernote vient d’annoncer l’arrivée de son application renouvelée sur Android. L’application Notes désormais classique est renouvelée pour adapter son interface à ce qui a déjà été vu sur iOS, Windows et Mac. L’application a été entièrement reconstruite, avec un nouveau design plus intuitif et moderne.

D’Evernote, ils déclarent que la mise à jour est désormais officielle et arrivera dans les prochaines semaines sur tous les appareils Android. Dans le cas où nous utilisons Android 10 ou une version ultérieure, nous entrerons dans la file d’attente automatique pour la mise à jour, mais si nous avons Android 9 ou une version antérieure, nous ne verrons pas encore la mise à jour dans le magasin.

C’est le nouvel Evernote

Le nouvel Evernote, selon les développeurs, essayez d’être plus intuitif. Nous aurons maintenant plus de contrôle sur les notes et leur apparence, avec plus d’outils pour changer les polices, les couleurs et plus encore. Les listes de contrôle sont désormais plus personnalisables et beaucoup plus faciles à rayer en un seul clic.

Menus, boutons, barre de recherche … tout a été repensé dans le nouvel Evernote pour être plus intuitif

Nous avons aussi maintenant un nouveau bouton multifonction cela nous permet d’ajouter de l’audio, des cases à cocher, des photos, des pièces jointes et autres aux notes. De la même manière, la barre d’outils a été repensée pour faciliter l’accès aux raccourcis.

Le moteur de recherche est désormais plus précis, avec des suggestions en temps réel au fur et à mesure de la saisie. Nous pourrons filtrer les recherches par tag, pièce jointe, format de fichier et plus, afin de ne pas perdre de vue tout ce que nous avons ajouté à Evernote.

Les changements ne viennent pas seulement au niveau des fonctions. L’application a été reconstruite avec une nouvelle base de code qui, selon Evernote, est maintenant plus stable que jamais. L’objectif est que la plateforme soit aussi cohérente que possible entre iOS, Android, Windows et Mac, avec une conception commune à tous les systèmes d’exploitation.

