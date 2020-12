Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un secteur de passionnés de jeux rétro sait parler avec des créations impressionnantes. Par exemple, un nouveau jeu Star Fox a été récemment révélé, créé par des fans utilisant le code de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Kaze Emanuar, un moddeur de jeux rétro bien connu, travaille depuis longtemps aux côtés de Zel, qui modifie également souvent d’anciens jeux. Le fruit de leurs efforts a été Starfox 64: Survival, un projet qui utilise la base de Zelda: Ocarina of Time pour nous emmener dans une aventure roguelike.

Dans Starfox 64: Survival, nous prendrons le contrôle de Fox McCloud, qui après un accident est bloqué sur une planète mystérieuse. Vous devrez donc travailler dur pour y survivre pendant 30 jours. Ce sera très difficile, car c’est un endroit plein de dangers.

Comme vous le verrez plus tard, Starfox 64: Survival est un jeu qui ressemble beaucoup à Ocarina of Time. Le système de combat est pratiquement le même et il y a même des ennemis qui ont émergé du classique The Legend of Zelda.

Sans plus tarder, nous vous laissons la bande-annonce de Starfox 64: Survival:

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, qu’avez-vous pensé de ce projet? Souhaitez-vous que Star Fox revienne avec un nouveau jeu d’aventure? Dites le nous dans les commentaires.

