Aujourd’hui, le récemment établi Jeu Lucasfilms a annoncé qu’il s’associerait à Ubisoft pour créer un nouveau jeu Star Wars, les détails ne sont pas nombreux, car il recrute toujours du personnel pour son développement, mais il a été clairement indiqué que l’intention est de faire un jeu de monde ouvert situé dans la galaxie Star Wars.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons avec @LucasfilmGames pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars en monde ouvert, axée sur l’histoire! pic.twitter.com/IcwIfVs6gy – Ubisoft (@Ubisoft) 13 janvier 2021

Ce titre sera développé par Massive Entertainment d’Ubisoft et aura la direction créative de Julian Gerighty, directeur de The Division 2 et The Crew, en outre, on sait que le jeu utilisait le moteur Snowdrop de Massive. Au-delà de cela, Lucasfilm Games n’a rien révélé sur les personnages ou les paramètres de l’univers Star Wars que le jeu présentera.

C’est notamment la première fois qu’une société en dehors d’Electronic Arts produit un jeu Star Wars depuis que Disney a acquis Lucasfilm en 2012, mettant fin à près de huit ans d’exclusivité. Alors qu’EA avait précédemment suggéré que la société aurait l’exclusivité sur les jeux Star Wars pendant 10 ans, il semble que ce soit une erreur ou que le temps s’écoule prématurément.

“EA a été et continuera d’être un partenaire très stratégique et important pour nous aujourd’hui et à l’avenir.”Sean Shoptaw, vice-président senior des jeux mondiaux et des expériences interactives de Disney, a déclaré à WIRED. “Mais nous sentons qu’il y a de la place pour les autres.”

Cette annonce fait suite à l’annonce faite hier du partenariat de Lucasfilm avec Bethesda pour créer un titre de Indiana Jones, étant le premier jeu AAA non Star Wars pour Lucasfilm depuis des années, marquant un changement radical dans l’orientation de Lucasfilm vers les jeux.

