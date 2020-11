Le Moto G 5G est le mobile 5G le moins cher de Motorola à ce jour. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Écrit par Christian Collado

Le nouveau Moto G9 Power n’est pas arrivé seul.

Avec lui, la société californienne appartenant à Lenovo a annoncé sa nouvel engagement pour les mobiles 5G bon marché avec le nouveau Moto G 5G, une version allégée du Moto G 5G Plus qui atterrit à un prix encore plus bas et des spécifications légèrement plus strictes.

Il s’agit de deuxième modèle de la série Moto G à intégrer la connectivité 5G. C’est aussi le mobile 5G le moins cher de l’entreprise.

Moto G 5G, toutes les informations

Motorola Moto G9 PowerSpécificationsDimensions160,5 x 73,9 x 7,89 mm, 169 grammesAffichage 6,7 pouces IPS Max VisionRésolutionProcesseur Full HD +Qualcomm Snapdragon 750GRAM6GBSystème d’exploitationAndroid 10Stockage128GB extensible par microSDCamerasArrière 48 MP (f / 1.7), ultra grand angle 8 MP, macro 2 MP Frontale 16 MP f 2.0 Batterie 5000 mAh Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, USB Type C Prix 299 €

Comme le reste de ses frères, il Moto G 5G hérite des caractéristiques de conception des autres modèles de la série Moto G9.

Plus précisément, le corps brillant entouré d’un châssis en plastique dont l’arrière abrite le lecteur d’empreintes digitales et le système triple caméra, dirigé cette fois par un Capteur principal de 64 mégapixels.

Ce capteur est soutenu par deux autres: un, avec objectif capteur ultra grand angle et 8 mégapixels, et un autre de 2 mégapixels destiné aux prises de vue macro.

Le front est presque entièrement occupé par un Écran IPS de 5,7 pouces avec une résolution Full HD + avec un trou situé dans la partie centrale supérieure, qui abrite le Caméra selfie 16 mégapixels.

Les capacités 5G de ce modèle sont fournies par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 750G, une puce à huit cœurs que nous avons déjà vue dans des modèles comme le Xiaomi Mi 10T Lite.

Accompagnez-le 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Prix ​​et disponibilité du Moto G 5G

Le Moto G 5G sera vendu en Europe au prix de 299 euros. Il peut être acheté en Espagne ce même mois de novembre, et pour le moment il n’y a pas de données concernant sa disponibilité dans d’autres régions.