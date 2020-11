Le milieu de gamme avec la batterie la plus bestiale de Motorola est ici: c’est tout ce que vous devez savoir sur le Moto G9 Power.

Écrit par Christian Collado

Nous l’avions vu fuir il y a quelques jours, et maintenant c’est enfin devenu réalité: le nouveau Moto G9 Power est officiel, et c’est le milieu de gamme avec la plus grosse batterie que nous ayons jamais vue dans un terminal de la série Moto G.

Il s’agit d’une version légèrement moins puissante du Moto G9, qui mise tout sur l’autonomie en proposant, selon les données de la marque, jusqu’à 60 heures d’utilisation grâce à votre Batterie d’une capacité de 6000 mAh.

Mais ce n’est pas tout ce que cache le Moto G9 Power.

Motorola Moto G9 Power, toutes les informations

Motorola Moto G9 (G9 Play) SpécificationsDimensions 172,14 x 76,79 x 9,66 mm, 221 grammes Écran 6,8 pouces Résolution de vision maximale IPSProcesseur Full HD +Qualcomm Snapdragon 662RAM4GBSystème d’exploitationAndroid 10Storage128GB extensible par microSDCamerasArrière 64 MP (f / 1,8), macro 2 MP (f / 2,4, 1,75 μm), capteur de profondeur 2 MP (f / 2,4, 1,75 μm)Frontale 16 MP f 2.0 Batterie 6000 mAh Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, USB Type C Prix 199,99 €

Avec le Moto G9 Power, Motorola a décidé de ne pas prendre de risques en termes de design. Le nouveau terminal a un esthétique liée à celle de ses frères de la série Moto G9, bien que dans ce cas nous soyons confrontés un téléphone encore plus gros, puisque son écran de 6,8 pouces augmente les dimensions du téléphone jusqu’à dépasser 17 centimètres de hauteur et 220 grammes de poids.

Le panneau avant est qui fuit, et ledit trou abrite le Caméra frontale 16 mégapixels.

À l’arrière, un triple appareil photo dirigé par un capteur de 64 mégapixels façonne le système photographique du téléphone, soutenu par deux capteurs de 2 mégapixels chacun, “Macro” et “profondeur” respectivement.

Son intérieur est dirigé par le Processeur Qualcomm SNapdragon 662, pris en charge par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible par microSD.

Mais sans aucun doute la chose la plus frappante de sa fiche technique est la batterie, ce qui justifie largement l’utilisation du nom de famille Power.

Et est-ce avec Capacité de 6000 mAh, Motorola nous assure un autonomie de 60 heures, environ deux jours et demi entre le chargement et le chargement.

Pour cela, au fait, un chargeur avec charge rapide de 20 W.

Prix ​​et date de disponibilité du Moto G9 Power

Le Moto G9 Power se lance dans un prix de 199,99 euros en Europe, où il sera mis en vente à partir de ce mois de novembre.

Motorola aussi lancera l’appareil en Amérique latine, bien que ce ne soit pas spécifié combien ça coûtera à travers l’étang.