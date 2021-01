Un nouveau mobile Motorola apparaît dans le catalogue chinois de Lenovo, le constructeur propriétaire de la marque: le Motorola Edge S est officiel. Avec lui, le Snapdragon 870 fait ses débuts et la famille est renforcée avec un écran droit, des caractéristiques photographiques haut de gamme et une batterie plus que suffisante.

Le catalogue Motorola a été rafraîchi avec une nouvelle famille en 2020, le Motorola Edge. Ces mobiles parient sur une caractéristique principale: bords d’écran en forme de cascade très prononcés. Fait intéressant, avec la rénovation de la famille, c’est exactement ce qui est perdu: Motorola inclut un écran LCD incurvé dans le nouveau Motorola Edge S; maintenir des caractéristiques matérielles plus que suffisantes.

Fiche technique du Motorola Edge S

Motorola Edge S

DIMENSIONS ET POIDS

168,38 x 73,97 x 9,69 mm

215 grammes

ÉCRAN

LCD 6,7 pouces avec résolution FHD + (1080 x 2520 pixels)

Rapport 21: 9

HDR10

Luminosité maximale de 560 nit

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 870

GPU

Adreno 650

MÉMOIRE RAM

6/8 Go

STOCKAGE INTERNE

128/256 Go

Mémoire SD jusqu’à 1 To

CAMÉRA ARRIÈRE

Triple caméra:

64 mégapixels principal

16 mégapixels ultra grand angle

Caméra de profondeur 2 mégapixels

CAMÉRA FRONTALE

Double caméra:

16 mégapixels

Grand angle de 8 mégapixels

TAMBOURS

5 000 mAh

Charge rapide de 20 W

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 11

CONNECTIVITÉ

5G

WiFi bi-bande

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS bi-bande

NFC

USB C

AUTRES

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Résistance à l’eau IP52

Prise casque

PRIX

À partir de 254,47 euros pour changer

LCD et pas de bords incurvés

L’écran poussé à l’extrême des courbes n’a pas semblé obtenir un triomphe exagéré puisque Lenovo s’est engagé à éliminer ce détail avec le nouveau modèle. Par conséquent, le Motorola Edge S comprend un grand Panneau LCD 6,7 pouces, sans courbes, avec une luminosité selon la marque de 560 nits et avec double trou pour les caméras frontales.

Le Motorola Edge S est l’un des premiers smartphones à sortir le Snapdragon 870, version améliorée du précédent Snapdragon 865. Cela garantit une puissance maximale dans les jeux et les applications, ainsi que l’inclusion de la connectivité 5G. Le tout avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Dans la section photographique, Motorola comprend un triple capteur arrière auquel s’ajoute le double avant. Le téléobjectif est absent du Motorola Edge S: le capteur principal de 64 mégapixels est rejoint par un grand angle de 16 mégapixels; cela est vu en conjonction avec un troisième capteur pour capturer la profondeur.

En avant, le Motorola Edge S mise sur un double trou pour appareils photo 16 et 8 mégapixels (angle principal et grand angle). Le mobile comprend le mode portrait, le mode nuit, le ralenti et l’enregistrement vidéo à un maximum de 4K et 30 FPS; le tout avec le logiciel de capture propriétaire de Motorola.

La distribution du matériel est complétée par une batterie suffisamment étendue de 5000 mAh avec chargeur rapide de 20 W inclus, le Motorola Edge S offre une lecture d’empreintes digitales sur le côté (au-dessus du bouton d’alimentation), comprend une protection contre les éclaboussures IP52, une partie mise à jour vers Android 11 et sa couche logicielle est aussi légère que Motorola est habituée.

Prix ​​et disponibilité du Motorola Edge S

Le téléphone a été introduit pour la première fois en Chine, mais il devrait également être distribué à l’international, Espagne incluse. Il est actuellement en pré-vente via le Lenovo Store. Et les prix sont comme ça:

Motorola Moto Edge S 6/128 Go: 254,47 euros (1 999 yuans).

Motorola Moto Edge S 8/128 Go: 305,39 euros (2399 yuans).

Motorola Moto Edge S 8/256 Go: 356,31 euros (2799 yuans).