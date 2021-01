Le CES touche à sa fin, mais nous avons toujours des présentations de différents fabricants sur le marché de la technologie, et celui qui joue en ce moment est Netgear. Le fabricant de modems et de routeurs s’est rendu à Las Vegas avec l’un de ses derniers paris, un routeur pour la maison qui a des vitesses élevées et une très faible puissance: le Nighthawk RAXE500 avec monture tri-bande.

La grande nouveauté que ce Nighthawk RAXE500 intègre au catalogue Netgear est sa prise en charge du WiFi 6e, ce qui le rend un appareil prêt à durer de nombreuses années et prendre en charge les derniers téléphones et autres appareils qui commencent à arriver sur le marché.

Jusqu’à 10,8 Gbps et cinq ports Ethernet 2,5 Gbps

Comme on dit, Netgear a présenté un nouveau routeur tri-bande pour son catalogue d’accessoires de connectivité. Le Nighthawk RAXE500 arrive avec WiFi 6e ce qui signifie que le routeur pourra utiliser une partie de la fréquence située au-dessus de la bande 5 GHz et, accessoirement, la combiner avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour augmenter la vitesse.

Selon son propre constructeur, le nouveau Nighthawk RAXE500 est capable d’offrir une bande passante de rien de plus et rien de moins que jusqu’à 10,8 Gbps combinant toutes les fréquences, en plus d’offrir une très faible latence qui le rend idéal pour les «jeux». Netgear affirme que son routeur est parfait pour diffuser du contenu 4K et 8K sans affecter les performances des autres connexions à la maison.

De plus, les nouvelles fonctionnalités du Nighthawk RAXE500 cinq ports Ethernet Gigabit avec une vitesse de 2,5 Gbps et deux ports USB 3.0 supplémentaire auquel nous pouvons connecter des stockages externes de toutes sortes. Avec le nouveau routeur, nous pouvons connecter jusqu’à 60 appareils en même temps et il prend en charge le cryptage WPA3. Le prix attendu est de 599 $ (pas encore de prix européen) et devrait être mis en vente au premier trimestre de l’année.

Via | Phonearena

Partagez le nouveau Netgear Nighthawk RAXE500 avec WiFi 6e et jusqu’à 10,8 Gbps de bande passante maximale