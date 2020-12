Avec un prix de seulement 69 euros, le nouveau Nokia C1 Plus est juste devenu le mobile Android le moins cher de Nokia.

La société a présenté son dernier modèle ultra-bon marché avec le Nokia 5.4, un terminal de milieu de gamme qui, tout en restant abordable compte tenu de tout ce qu’il propose, coûte le double de ce que coûte ce C1 Plus.

Le Nokia C1 Plus arrive comme une évolution du C1 présenté il y a à peine un an, conservant une esthétique similaire mais ajoutant des fonctionnalités qui en font un terminal encore plus intéressant.

Nokia C1 Plus, toutes les informations

Spécifications du Nokia C1 Plus Dimensions 149,1 × 71,2 × 8,75 mm

Écran HD + In-cell de 146 grammes de 5,45 pouces

Format d’image 18: 9 Processeur 1,4 GHz Quad Core RAM 1 Go Système d’exploitation Android 10 Go Edition Stockage 16 Go extensible par microSD jusqu’à 128 Go CamérasArrière: 5 MP avec flash LED

Frontale: 5 MP avec flash LED Batterie 2500 mAh amovible Autres MicroUSB, radio FM, port casque 3,5 mm Prix de départ A partir de 189 euros

Comme tout bon téléphone d’entrée, il Nokia C1 Plus Il est entièrement fait de plastique. Cela implique, entre autres, que nous sommes confrontés à une téléphone léger en tenant compte des normes actuelles, avec seulement 146 grammes de poids.

De plus, Nokia a choisi de doter l’appareil d’un couverture arrière amovible permettant retirer la batterie Capacité de 2500 mAh facilement. De cette façon, il est possible utiliser une batterie de rechange, ou changez l’original lorsqu’il est suffisamment dégradé.

L’avant du téléphone est occupé par un Écran TFT intégré de 5,45 pouces avec résolution HD +. Dans ce cas, il n’y a aucune trace du lecteur d’empreintes digitales, bien que nous ayons des détails tels que le Port casque 3,5 mm.

À l’intérieur, un Processeur quadricœur 1,4 GHz avec 1 Go de RAM. Par conséquent, l’appareil exécute une version d’Android optimisée pour les terminaux à faibles ressources. Android 10 (Go Edition) est la version qui donne vie à ce terminal.

La section photographique du Nokia C1 Plus se compose de deux capteurs similaires. Les deux font 5 mégapixels et disposent d’un flash LED de secours. L’un d’eux est situé à l’avant et l’autre à l’arrière.

Nokia C1 Plus, prix et quand pouvez-vous l’acheter

Le Nokia C1 Plus est le mobile Nokia le moins cher de 2020: ça ne coûte que 69 euros, et peuvent être achetés dans les couleurs rouge et bleu. Pour le moment, la société n’a pas divulgué le date de lancement sur le marché de ce modèle.

