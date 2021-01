Peu à peu, vous manquez d’excuses pour ne pas mettre un robot intelligent Dans votre maison. À chaque génération, ces petits appareils deviennent des outils de plus en plus performants et puissants, et le nouveau Roborock S7 est un modèle qui illustre parfaitement la avances atteint par ces types de gadgets.

Il s’agit du dernière génération de la série Reborock, et arrive chargé de technologies comme l’une des systèmes de lavage sonique le plus rapide du marché, couplé à un grande puissance d’aspiration et, bien sûr, le diverses fonctions intelligentes qui font des modèles Roborock des leaders dans leur catégorie.

Brossage sonique avec trois intensités, puissance de 2500 Pa et bien plus encore

Roborock déjà a conquis le terrain des aspirés avec des modèles plus anciens comme le S6 MaxV et le S5 Max. Désormais, la firme va encore plus loin avec l’objectif d’offrir un expérience de nettoyage de niveau supérieur, équipez votre nouvel aspirateur robot de l’un des Les systèmes de récurage les plus rapides au monde, dont la puissance double celle des modèles précédents de la firme.

Nous parlons d’un système de nettoyage sonique qui atteint une vitesse de 3000 mouvements par minute, pouvant ainsi désintégrer les taches sèches plus difficiles à éliminer. Si à cela nous ajoutons le augmentation de la pression que la vadrouille est capable d’exercer sur le sol, nous nous assurons que aucune tache ne résiste aux capacités du Roborock S7.

De plus, l’entreprise associe cette technologie à sa particularité Système VibraRise, ce qui permet de lever la vadrouille lorsque ses capteurs ils détectent un tapis, de sorte que dans le même cycle de nettoyage, il sera possible nettoyer les sols durs et les tapis ou moquettes sans avoir à vous soucier de changer le mode du robot. Tout cela est inclus dans un système de vadrouille qui ne varie pas par rapport aux modèles précédents, afin que ceux qui connaissent le fonctionnement actuel des modèles Roborock, n’aient pas de problèmes pour se familiariser avec cette nouvelle livraison.

Roborock a également amélioré plusieurs aspects clés de son nouveau robot, comme le Brosse de nettoyage. Et maintenant il en utilise un caoutchouc plus résistant et plus facile à entretenir, qui, entre autres, est capable de mieux fonctionner surfaces molles comme des tapis ou des moquettes.

Mais malgré le améliorations de performances et de puissance, l’autonomie n’est pas diminuée. Sa batterie, de Capacité de 5200 mAh, est capable de supporter trois heures sans interruption avant que le robot ne doive s’arrêter pour faire le plein à sa base de chargement.

Bien sûr, il ne manque pas fonctions intelligentes classiques des modèles Roborock. Dans cette génération, oui, nous avons un application entièrement renouvelée qui offre encore plus d’options de personnalisation et d’améliorations telles que la possibilité de voir les tapis dessinés sur la carte, afin que l’utilisateur puisse définir des règles individuelles – par exemple, éviter un tapis particulier ou passer l’aspirateur sur un autre. Un “mode joystick” avec lequel vous pouvez ** contrôler le robot plus précisément est également inclus. Et bien sûr, le prise en charge de tous les principaux assistants intelligents, y compris Google Assistant, Siri et Alexa.

Un prix très attractif et une version avec “auto-vidage”

Le nouveau Roborock S7 sera disponible dès le début du deuxième trimestre sur le territoire européen. Viendra à un prix de 549 euros, et peuvent être achetés via les canaux de vente habituels de l’entreprise.

De plus, il sera disponible en deux versions, l’une en blanc et l’autre en noir. Le second sera compatible avec un roman réservoir auto-videur, qui offrira aux utilisateurs d’oublier presque complètement l’aspirateur, puisque son dépôt est se vide automatiquement après chaque cycle de nettoyage.