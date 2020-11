La partie la plus basse du catalogue Samsung reçoit un nouveau membre de la gamme «A», le Samsung Galaxy A12. Accessible par fonctionnalités, contenu potentiel, avec quatre caméras derrière et avec le design que Samsung maintient dans les mobiles de la marque.

Avec les mobiles Galaxy A, Samsung vise à offrir le smartphone idéal à chaque personne, quels que soient ses besoins et son budget. Les téléphones comme le Samsung Galaxy A71 bénéficient des meilleures fonctionnalités; tandis que, comme avec le nouveau Samsung Galaxy A12, les plus accessibles restent suffisamment attrayants sous le logiciel et l’esthétique de Samsung. Toujours avec les concessions logiques.

Fiche technique Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12

écran

HD + TFT 6,5 po

Dimensions et poids

164 x 75,8 x 8,9 mm



205 grammes

Processeur

Octa-Core

(2,3 GHz + 1,8 GHz)

Mémoire

3/4/6 Go

Espace de rangement

32/64/128 Go + microSD

Caméras arrière

Principal: 48 MP, f / 2.0



Grand angle: 5 MP, f / 2,2



Macro: 2 MP, f / 2,4



Profondeur: 2 MP, f / 2,4

Caméra frontale

8 MP, f / 2,2

Batterie

5 000 mAh



Charge de 15 W

Autres

Connectivité LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Grand et avec de nombreux sacrifices sacrifices

Compte tenu des caractéristiques du Samsung Galaxy A12, il est indéniable qu’il pointe vers les budgets les plus contenus. Bien que oui, cela ne dispense pas de détails clés pour la plupart des utilisateurs, car ils sont Grande batterie de 5000 mAh, lecteur d’empreintes digitales (sur le côté droit du téléphone) et un design agréable à regarder. Et avec quatre couleurs différentes au choix: noir, bleu, blanc et rouge.

L’écran du Samsung Galaxy A12 s’élève à 6,5 pouces offrant une résolution assez juste: HD +. Le panneau est TFT, comprend une «encoche» en forme de goutte d’eau et maintient une bonne relation avec l’avant. Sans que les cadres visibles ne s’échappent.

Les traits photographiques sont mis en valeur par le Appareil photo principal de 48 mégapixels et ouverture f / 2.0. De plus, Samsung comprend un grand angle de 5 mégapixels (f / 2,2), une caméra macro (f / 2,4) et un capteur de profondeur (f / 2,4). Ces deux derniers appareils photo mesurent 2 mégapixels chacun. Et devant, la caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f / 2,2 est intégrée dans la découpe en forme de «V».

Le Samsung Galaxy A12 comprend un processeur à huit cœurs, différentes versions de RAM (3/4/6 Go), un stockage différent (32/64/128 Go) et espace pour les cartes SD. Samsung ne l’a pas confirmé, mais il a probablement une interface utilisateur sur Android 10.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy A12

Samsung n’a pas encore confirmé les dates et les coûts de tous les modèles, nous savons que le Samsung Galaxy A12 4/64 Go coûtera 179 euros et pourra être acheté à partir de janvier 2021.

Partagez Samsung Galaxy A12, la grosse batterie élève les performances d’un mobile accessible et élégant