En 2019, c’était le Snapdragon 855. En 2020, c’était le Snapdragon 865 et 865+. Et en 2021, nous nous sommes risqués à ce que le processeur que les fabricants de mobiles utiliseraient pour leurs modèles Android haut de gamme serait le Snapdragon 875. Mais il n’en a pas été ainsi, puisque son nom sera différent. Parce qu’aujourd’hui Qualcomm a officiellement présenté son nouveau chipset: le Snapdragon 888.

Qualcomm Snapdragon 888

La nouvelle puce a été dévoilée lors du Snapdragon Tech Summit annuel, où le président de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon, a souligné le rôle que les plates-formes mobiles de la série Snapdragon 8 ont joué dans la conduite des expériences de la prochaine génération de les appareils mobiles. Dans celui-ci, il a également été annoncé qu’il sera présent dans les appareils qui arriveront sur le marché en 2021 de marques telles que:

M11, Race and Find X avec Snapdragon 888

Certaines entreprises ont même confirmé quels seront les modèles avec lesquels le processeur mobile atteindra les consommateurs;

– Xiaomi a assuré que ce sera dans le nouveau Mi11

– Vrai moi va l’intégrer dans votre nouveau produit phare ‘Race’

Oppo a signalé que le nouvelle série Find X, qui sera lancé dans le monde entier au premier trimestre 2021, comprendra également le Snapdragon 888

Motorola s’est assuré que le chipset atteindra sa famille moto g également en 2021

Snapdragon 888 5G: caractéristiques, puissance, détails

Nous partons du principe que la puce est de 5 nm, ce qui signifie que l’espace qu’elle occupe sur la carte sera moindre. Mais plus petit ne signifie pas qu’il a des caractéristiques plus strictes et nous allons vous en parler maintenant.

La composition interne est de 8 cœurs Kryo 680 à 2,84 GHz, cela fournira un mouvement de données très rapide. Il disposera d’un GPU Adreno 660, conçu pour faire ressortir toutes les performances graphiques de toutes les applications utilisées par l’utilisateur. Bien entendu, la composition ne manque pas d’antennes 5G jusqu’à 7,5 Go / s, Bluetooth 5.2, GPS, WiFi 6 et support pour NFC.

Nous n’oublions pas non plus l’intelligence artificielle, responsable d’une puce Hexagon 780. Sans trop s’éloigner des spécifications classiques, le Snapdragon 888 5G supporte jusqu’à 16 Go de RAM et de mémoire UFS 3.1.

Mais de quoi d’autre est capable cette petite puce? Pour commencer, vous pourrez prend en charge les écrans 4K à un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec HDR 10+. Mais là où ça se démarque, c’est dans la photographie puisqu’elle admet diverses compositions sur les capteurs jusqu’à un maximum de 200 MPX.

Ce qui se démarque, c’est son système de prise d’images et de vidéos, car il tire parti du potentiel des objectifs grâce à son système ISP (Image Signal Processor). Ce système permet de prendre des photos de 28 mégapixels et des vidéos 4K par le grand angle, la caméra et la caméra frontale en même temps. Il maintient également la possibilité de enregistrez 8K à 30 ips ou 4K HDR à 120 ips.

En termes de performances, la plupart des joueurs remarqueront la différence avec un jeu beaucoup plus fluide. De plus, la fonction Qualcomm Game Quick Touch rendra le temps de réaction de l’écran au jeu pratiquement au toucher, sans perdre une seconde afin que les frappes soient effectuées au moment où vous le souhaitez ou en avez le plus besoin.