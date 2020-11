Les systèmes de streaming de contenu font partie intégrante de nos vies depuis un certain temps, bien que la pandémie causée par le coronavirus, et les confinements respectifs, aient déclenché leur utilisation. Vodafone rapporte, par exemple, que sur sa plateforme La consommation des applications de streaming a augmenté de 113% à partir du mois de février de cette année 2020.

Pour améliorer cela, Vodafone met en circulation une enceinte intelligente signée Devialet au niveau construction, le nouveau Vodafone Átika qui devient ainsi un moyen d’interagir avec Vodafone TV chez nous sans utiliser la télécommande. Mais aussi, nous obtenons un haut-parleur intelligent avec Alexa et avec une qualité sonore qui promet d’être élevée.

“Bonjour Atika, fais jouer un film d’action”

Átika peut être installé dans n’importe quelle partie de la pièce où nous avons le service de télévision Vodafone, car il nous entendra grâce à deux microphones longue distance. Ainsi, nous n’aurons pas à avoir Atika connecté près de nous, pas même près de la télévision. Comme les autres enceintes intelligentes, Átika a son propre «déclencheur» d’activation, un mot-clé. Dans ce cas, «Bonjour, Atika».

Nous pouvons demander à Átika tout ce que fait déjà la télécommande Vodafone TV, y compris les recherches vocales, mais nous obtenons également une recherche contextuelle plus intelligente. Átika soutiendra que nous lui demandons de jouer des films spécifiques, de passer à la chaîne que nous indiquons et même d’ouvrir les paramètres de l’application sur notre télévision. Mais nous pouvons également vous demander des recherches plus spécifiques comme, par exemple, «films d’action avec Bruce Willis».

En termes de qualité audio, Átika a Son surround 5.1 Dolby Audio et il permet, grâce à une série d’enceintes directionnelles, d’émettre un son à 360º. Pour reproduire le son, nous avons 2 subwoofers et 3 haut-parleurs pour un son à 360 °. Fabriqué par Devialet, le nouvel Átika intègre les technologies Space et AVL de la marque. Pour l’instant, Átika ne comprend que l’espagnol et dispose d’une connectivité Bluetooth et WiFi.

De plus, nous pouvons utiliser Átika comme haut-parleur pour la télévision ou d’autres appareils. L’appareil dispose d’une entrée audio optique pour servir de haut-parleur externe, et il a également Alexa à l’intérieur donc, à des fins pratiques, nous avons un haut-parleur intelligent avec Alexa dans notre salon. Le haut-parleur Atika, comme indiqué par l’opérateur, il est indivisiblement lié au décodeur TV Vodafone, il n’est donc pas compatible avec les applications mobiles ou pour les téléviseurs intelligents.

Vodafone indique que, afin de maintenir la sécurité des utilisateurs qui le louent, Átika arrive directement avec les microphones de réception déconnectés, quelque chose qui est indiqué par une lumière rouge sur le haut-parleur lui-même. Átika mesure 216 millimètres de haut et 124 millimètres de large et de profondeur. Átika doit être physiquement connecté au décodeur avec un câble à fibre optique.

Atika est au prix de 399 euros pour les utilisateurs qui ne sont pas clients de Vodafone TV. Pour les clients de Vodafone TV, Átika lance un prix promotionnel de 216 euros et nous n’aurons pas à le payer en une seule lettre. Nous pouvons, si nous le souhaitons, le régler en 36 mensualités de 6 euros par mois. L’arrivée d’Átika est liée à une promotion qui comprend 90 jours d’Amazon Music Unlimited. En tant que promotion spéciale pour le Black Friday, Átika sera disponible à 144 euros, soit 4 euros par mois pendant 36 mois.