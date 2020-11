Le catalogue Xiaomi accueille un nouveau membre de la famille Poco avec des processeurs ouverts, la deuxième marque du fabricant chinois qui pariez sur le maximum à un coût réduit. Et le nouveau Xiaomi Poco M3 en est un bon exemple: il est difficile d’en demander plus pour si «peu».

Chez Xiaomi ils ne s’arrêtent pas: après avoir porté le maximum de puissance à sa deuxième marque avec le Poco F2 Pro, la marque a révolutionné le milieu de gamme avec le Xiaomi Poco X3 NFC, l’un des mobiles les plus recommandés autour de 200 euros. Et cela ne s’est pas arrêté là, que Xiaomi parie que Poco est également en concurrence dans la gamme plus ou moins accessible: Le nouveau Xiaomi Poco M3 devrait être l’alternative au Redmi le plus basique. Et par compétences, ce ne sera pas, que les caractéristiques du nouveau téléphone ne sont pas exactement rares.

Fiche technique Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3

écran

LCD IPS 6,53 pouces

Full HD + (1 080 x 2 340 pixels)

Verre Gorilla 3

Processeur

Qualcomm Snapdragon 662

GPU Adreno 610

Mémoire RAM

LPDDR4X 4 Go

Espace de rangement

64 UFS 2,1 / 128 Go UFS 2,2

Extension SD jusqu’à 512 Go

Batterie

6 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,79

Macro 2 mégapixels f / 2.4

2 mégapixels bokeh f / 2.4

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.05

Système opératif

Android 10

MIUI 12 pour Poco

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

Infrarouge

Radio FM

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

Autres

Double haut-parleur

Certifié Hi-Res Audio

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit

Prix

4/64 Go: 149 euros

4/128 Go: 169 euros

Contenu, mais avec puissance

Le Xiaomi Poco M3 ne sera pas le plus puissant du catalogue puisque c’est le but du Poco F2 Pro, mais cela ne signifie pas qu’il restera économe en puissance: le Snapdragon 662 qui monte le téléphone, ainsi que l’optimisation de MIUI 12 adapté à Poco, promettre plus que des performances décentes. Au moins sur le papier, il faudra plus tard le prouver.

Le téléphone est divisé en deux configurations de stockage, toujours avec 4 Go de RAM– Propose des versions de 64 Go et 128 Go. Il a une extension par carte micro SD, ils offrent USB C, l’écran a une “ encoche ” en forme de goutte d’eau, le lecteur d’empreintes digitales est ancré sur le côté du Xiaomi Poco M2 et il offre un module arrière rectangulaire attrayant pour triple caméra ce qui contraste fortement avec la propreté de l’appareil en termes de design.

L’écran inclus est un écran LCD IPS avec une résolution Full HD +. Nous avons déjà dit qu’il est rogné par l’encoche, mais cela ne veut pas dire qu’il perd en surface d’utilisation: le panneau est en 6,53 pouces de diagonale. Il offre 400 nits de luminosité maximale, le rapport de contraste atteint 1500: 1 et l’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3.

Triple caméra avec un capteur principal de 48 mégapixels

Bien qu’il s’agisse d’une gamme manuelle moyenne / basse, cela ne vous fait pas renoncer à plusieurs caméras arrière puisque le nombre passe à trois. Bien sûr, les capteurs de remplissage sont plus visibles que dans des modèles comme le Xiaomi Poco X3 puisque, sur le papier, seul le capteur principal de 48 mégapixels est enregistré. Ni grand angle ni téléobjectif, vous devez considérer cela.

L’appareil photo principal de 48 mégapixels offre une ouverture f / 1,79 avec ‘pixel binning’ pour combiner quatre pixels en un de taille 1,6 μm (les photos automatiques sont de 12 mégapixels). Par ailleurs, le Xiaomi Poco M3 propose un deuxième capteur macro de 2 mégapixels et un troisième dédié à la capture de profondeur, en théorie pour améliorer l’effet portrait. Les deux caméras offrent une ouverture f / 2,4.

Pour compléter la liste des fonctionnalités clés, le nouveau téléphone Xiaomi offre une batterie de 6000 mAh et 18 W pour une charge rapide, plus que de bons chiffres, notamment en matière d’autonomie. De plus, le Poco M3 dispose d’une prise casque avec une option de radio FM, propose un émetteur infrarouge, deux haut-parleurs externes et, d’autre part, manque de NFC. Pour les paiements mobiles, vous devrez opter pour le Xiaomi Poco X3.

Comme d’habitude dans la marque, le nouveau mobile Xiaomi a MIUI. La version est 12; qui vient avec Android 10. L’interface est plus proche d’une version «stock» du système grâce au lanceur Little inclus.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Poco M3

Le mobile sera bientôt mis en vente dans les deux versions, 64 et 128 Go. Le 2 décembre sera la date officielle de commercialisation, bien qu’il puisse être acheté avant: les 27 et 30 novembre. Dans la vente précédente, ils peuvent être achetés avec une réduction.

Xiaomi Little M3 4/64 Go. 149 euros. 129 euros lors de l’offre de lancement.

Xiaomi Little M3 4/128 Go. 169 euros. 149 euros lors de l’offre de lancement.

