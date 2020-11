Xiaomi a renouvelé la gamme mobile Note 9 en Chine avec trois nouveaux modèles, dont deux avec la nouvelle connectivité mobile. Donc, Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G Ils complètent la déjà grande famille de smartphones.

Que nous n’avions pas assez de Xiaomi Redmi Note 9? Eh bien, en Chine, la marque a présenté trois nouveaux modèles pour compléter la gamme. Ils sont des smartphones milieu de gamme qui maintiennent le très bon rapport qualité / prix de la marque. Et très diversifié: accueillons les Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 5G.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 9 4G

Xiaomi Redmi Note 9 5G

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

écran

IPS FullHD + 6,53 pouces

2 340 x 1 080 px

400 nits, verre Gorilla 3

IPS FullHD + 6,53 pouces

2 340 x 1 080 px

450 nits, verre Gorilla 5

6,67 pouces IPS FullHD +

2 340 x 1 080 px

450 nits, verre Gorilla 5

Processeur

Muflier 662

Dimensity 800U

Muflier 750G

Mémoire RAM

4/6/8 Go

6/8 Go

6/8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

128/256 Go

128/256 Go

Batterie

6 000 mAh

Charge rapide 18 W

5 000 mAh

Charge rapide 18 W

4 820 mAh

Charge rapide 33 W

Caméras arrière

Principal: 48MP, f / 1.79

Grand angle: 8MP, f / 2.2, 120º

Profondeur: 2MP

Principal: 48MP, f / 1.79

Grand angle: 8MP, f / 2.2, 118º

Macro: 2MP

Principal: 100MP, f / 1.75

Grand angle: 8MP, f / 2.2, 120º

Macro: 2MP

Profondeur: 2MP

Caméra frontale

8 mégapixels, f / 2.0

13 mégapixels

16 mégapixels5

Logiciel

MIUI 12

Android 10

MIUI 12

Android 10

MIUI 12

Android 10

Dimensions et poids

162,3 x 77,28 x 9,6 mm

198 grammes

161,96 x 77,25 x 9,2 mm

199 grammes

165,38 x 76,8 x 9 mm

215 grammes

Autres

Prise 3,5 mm, Bluetooth 4.2, USB type C, radio FM, dualSIM, LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.1, USB type C, Radio FM, dualSIM, LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Prise 3,5 mm, Bluetooth 5.1, USB type C, NFC, dualSIM, LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

De 127,7 euros à changer

À partir de 166 euros pour changer

À partir de 204,33 euros pour changer

Petite évolution et inclusion de la 5G

Xiaomi Redmi Note 9 4G

Malgré le fait que les Xiaomi Redmi Note 9 soient déjà plus que présentés à l’international, la marque a pris pour inclure trois nouveaux mobiles dans la famille chinoise afin de compléter la gamme d’options. Bien sûr, ce n’est pas qu’ils supposent une évolution exagérée puisque les spécifications et le design sont assez similaires à ce qui a déjà été vu. Des modèles ont même été adaptés: le Redmi Note 9 5G est un Xiaomi Mi 10T Lite camouflé.

Les trois nouveaux modèles Redmi Note 9 incluent des processeurs à solvant et plus que capables de déplacer le système sans difficulté. Snapdragon 662 pour le plus basique et deux SoC avec 5G pour ceux qui ont la meilleure connectivité: MediaTek Dimensity 800U pour le Redmi Note 9 5G et Snapdragon 750G pour le plus puissant de tous, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G.

Les différentes versions commencent avec suffisamment de RAM et avec un minimum de 128 Go de stockage. Ils offrent la double SIM, 5G dans les modèles supérieurs, ils gardent plus qu’assez de batterie (6000, 5000 et 4820 mAh, de Redmi Note 9 à Pro), ils ne se dispensent pas de la prise casque, de la radio FM ou du lecteur d’empreintes digitales placé sur le côté des téléphones. En matière de NFC, seul le Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G l’a.

Les caméras sont importantes dans les trois nouveaux mobiles, comme il est évident, aussi leur multiplicité: triple arrière dans le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 5G, quadruple sur le Xiaomi Redmi Note 9 5G Pro. Le capteur principal est de 48 mégapixels dans les deux modèles les plus basiques et de 100 mégapixels dans celui du haut. Tous les trois disposent de capteurs grand angle et de remplissage: macro et / ou profondeur, selon le modèle.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 5G Pro

Les trois téléphones ont été présentés en Chine et y resteront pour le moment. Les prix sont les suivants:

Xiaomi Redmi Note 9 4G 4/128 Go. 127,7 euros pour changer (999 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 4G 6/128 Go. 140 euros à changer (1099 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 4G 8/128 Go. 166 euros à changer (1299 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 5G 6/128 Go. 166 euros à changer (1299 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 5G 8/128 Go. 191,55 euros à changer (1499 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 5G 8/256 Go. 217,11 euros pour changer (1699 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G 6/128 Go. 204,33 euros pour changer (1599 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G 8/128 Go. 229,89 euros à changer (1799 yuans).

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G 8/256 Go. 255,44 euros au taux de change (1 999 yuans).

