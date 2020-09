Jusqu’à présent, le concept de Chromebook était lié à une équipe de fonctionnalités de base, peu coûteuses et très orientées vers les tâches bureautiques et la navigation Web. En fait, l’un de ses principaux marchés est l’éducation. Cependant, les choses pourraient être sur le point de changer: AMD vient d’annoncer ses premiers processeurs Ryzen et Athlon conçus pour que les fabricants puissent lancer des Chromebooks de milieu de gamme et haut de gamme.

Aujourd’hui, AMD a annoncé cinq nouveaux processeurs orientés Chromebook. Voici ses spécifications les plus importantes:

Processeur

Noyaux

MHz de base

Turbo

MHz

GPU CU

GPU

MHz

TDP

Silicium

Série C

Zen + Vega

Ryzen 7 3700C

4C / 8T

2300

4000

dix

1400

15 W

Picasso

Ryzen 5 3500C

4C / 8T

2100

3700

8

1200

15 W

Picasso

Ryzen 3 3250C

2C / 4T

2600

3500

3

1200

15 W

Dali

Athlon Gold 3150C

2C / 4T

2400

3300

3

1100

15 W

Dali

Athlon Argent 3050C

2C / 4T

2300

3200

deux

1100

15 W

Dali

Une série

Excavatrice + GCN 1.2

A6-9220C

2C / 2T

1800

2700

3

720

6 W

Stoney

A6-9120C

2C / 2T

1600

2400

3

600

6 W

Stoney

Les deux premiers Ryzen sont basés sur le processus Picasso quad-core 12 nm, avec quatre cœurs Zen + et jusqu’à 11 UC Vega. Le reste de la série parie sur Dali en 14 nm., Avec dual core, deux cœurs Zen et jusqu’à 3 UC Vega. Ils fonctionnent tous à un TDP maximum de 15 W et sont destinés à construire des Chromebooks de milieu et haut de gamme. La série A plus basique sera le choix pour la gamme d’entrée.

AMD a affirmé avoir le 21% du marché des Chromebooks, soutenu par les catégories de l’éducation, des entreprises et des consommateurs. Les deux premiers ont connu une croissance significative ces derniers mois, en raison de la pandémie mondiale.

L’entreprise nord-américaine est convaincue que l’écosystème Chrome OS gagnera du terrain et estime que leur fournir suffisamment de matériel pour fonctionner correctement en multitâche et multi-écran est essentiel à son succès. Selon les chiffres de l’entreprise, les nouveaux Chromebooks avec Ryzen offriront el deux fois les performances de la génération actuelle, avec jusqu’à 150% de performances sur les tâches de productivité ou graphiques.

L’une des premières équipes à arriver avec les nouveaux processeurs sera le HP Pro c645, qui aura des versions Ryzen et Athlon et des améliorations visant la sécurité et la confidentialité. Les configurations commenceront à partir de 4 Go de RAM et 32 ​​Go de e MMC, avec des autonomies allant jusqu’à 11 heures et un support pour HDMI 1.4. Le reste des détails, ainsi que les prix, seront connus dans les semaines à venir. AMD, pour sa part, assure avoir conclu des accords avec six grands fabricants de Chromebook qui disposeront d’équipements d’ici la fin de l’année, tels que Lenovo, ASUS ou le HP susmentionné.

