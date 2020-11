Motorola vient de présenter le VerveBuds 120, un casque sans fil avec une très petite taille et un prix assez bas. Cette alternative rejoint la gamme True Wireless de Motorola, avec des modèles tels que le VerveBuds 100, le VerveBuds 250 ou le VerveBuds 800, entre autres. Dans ce cas, le prix est le principal actif d’achat.

Voyons quelles sont les spécifications et les caractéristiques techniques de ces nouveaux Motorola VerveBuds 120: petit, peu coûteux et hautement compatible avec les principaux assistants vocaux.

Petit, très petit

La première chose qui ressort de ces Motorola VerveBuds 120 est son design. Ils sont très petits, étant assez discrets une fois placés dans l’oreille. Motorola lui-même indique qu’ils sont plus petits que d’habitude et qu’ils sont conçus pour s’adapter parfaitement à l’oreille et sont assez confortables. Ils ont une autonomie de 5 heures d’utilisation ininterrompue, extensible jusqu’à 15 heures dans le cas où nous utilisons l’étui de chargement sans fil qui les accompagne.

Ces écouteurs ont une compatibilité totale avec les principaux assistants vocaux: Siri, Alexa et Google Assistant

De la même manière, ils sont certifiés IPX6, ils résistent donc à l’eau, à la poussière, à la sueur et au vent, entre autres. Au niveau des commandes, ils fonctionnent avec une interface tactile sur leurs panneaux latéraux. De la même manière, nous pouvons les utiliser comme mains libres et sont compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant, les trois assistants vocaux principaux. Dans le cas d’Alexa, nous aurons des fonctions supplémentaires avec le casque, comme pouvoir localiser le casque en cas de perte.

Ces écouteurs n’ont pas de suppression active du bruit, sont chargés via un étui sans fil et sont livrés dans l’emballage avec six coussinets d’oreille et un câble de charge. Ils se connectent via Bluetooth 5.0, l’impact énergétique devrait donc être assez faible lorsqu’il est lié au mobile.

Les Motorola VerveBuds arrivent en Espagne au prix de 49,99 euros, disponible en noir. Un prix assez compétitif pour des écouteurs bon marché qui prétendent se démarquer par leur taille.

