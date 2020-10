À ce stade, et après avoir vu comment il a évolué Animal Crossing: Nouveaux horizons Depuis son lancement en mars de cette année, il n’est pas étonnant qu’elle ait eu toutes sortes de collaborations, des entreprises qui ont voulu partager leurs créations personnalisées en fonction de leurs marques ou encore Joe Biden, candidat américain à la présidence du pays, en font un réunion dans le jeu lui-même pour demander le vote du Parti démocrate. Cette fois, l’actualité tourne autour de quelque chose de moins «politisé» et c’est que la société danoise LEGO est celui qui a voulu faire son saut avec Points LEGO à Animal Crossing: New Horizons, pour nous apporter un total de 22 dessins et modèles basé sur ce nouveau concept 2D de la plus célèbre société de blocs au monde.

Qu’est-ce que LEGO Dots et comment arrive-t-il à Animal Crossing: New Horizons?

LEGO Dots, pour résumer rapidement, est une nouvelle façon de construire avec de petites pièces, introduite par l’entreprise plus tôt cette année, qui nous permet de créer des mosaïques et des personnages en plaçant nombre d’entre eux sur une série de “plaques” en 2D. LEGO Dots arrive à Animal Crossing: New Horizons en profitant des dates d’Halloween pour, En plus de partager des modèles plus génériques de motifs créés par l’entreprise, 5 autres thèmes sont ajoutés pour la fête la plus terrifiante de l’année. Tous ces designs peuvent être ajoutés à notre jeu en scannant leurs codes QR qui se trouvent dans le LEGO Dots and Animal Crossing: New Horizons site spécial, alors n’hésitez pas à jeter un œil à chacun d’entre eux et à ajouter ceux qui vous plaisent le plus et correspondent à votre style. À la fin de cette nouvelle, nous vous laissons également un galerie de quelques-uns des modèles disponibles.

Et toi? Prêt à passer un très bon moment à l’événement Halloween d’Animal Crossing: New Horizons demain? Nous vous rappelons que depuis Chaîne Twitch de NextN Nous aurons également un événement spécial en profitant de cette célébration avec vous tous, avec cadeaux et prix inclus!

