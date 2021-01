De nouveaux détails du Samsung Galaxy A52 ont déjà été dévoilés, comme le design de son dos et certaines spécifications.

Écrit par David Freire sur Samsung Galaxy

Une fois que les grands fabricants ont déjà présenté leurs terminaux haut de gamme pour cette année, tels que le Samsung Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11, leurs efforts se concentrent désormais sur la mise sur le marché terminaux de milieu de gamme pouvant devenir le best-seller de 2021.

Après que le Samsung Galaxy A51 ait été l’Android le plus vendu en 2020 dans le monde, le fabricant coréen travaille déjà sur son successeur, un Samsung Galaxy A52 dont déjà certaines caractéristiques ont été révélées.

Samsung Galaxy A52: fuite des premières images réelles de son dos

91Mobiles rapporte que Le lancement du Samsung Galaxy A52 en Inde est très proche depuis récemment la production a commencé dans les installations de Samsung dans ce pays.

En ce sens, nous avons déjà accès aux premières images réelles de l’arrière et du châssis inférieur du Samsung Galaxy A52. Quant à sa partie arrière on peut apprécier un module caméra quadruple rectangulaire situé dans le coin supérieur gauche du terminal et dans son cadre inférieur on trouve les deux le port USB Type-C comme connecteur jack 3,5 mm.

Ces images révèlent également que l’arrière de ce terminal sera en verre, comme celui de son prédécesseur, le Galaxy A51, et que l’une des couleurs disponibles sera le noir.

Samsung Galaxy A51, analyse: le nouveau milieu de gamme de la firme coréenne a un problème en suspens

Nous n’avons pas encore pu voir de vraies images de l’avant ou des côtés de ce Samsung Galaxy A52 mais selon les rendus divulgués il présenterait un design très similaire à celui de son prédécesseur, le Galaxy A51, avec un trou dans l’écran situé au centre et avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Quant aux côtés de ce Samsung Galaxy A52, ces rendus nous montrent que sur le côté droit, le bouton d’accueil et le bouton de volume seront situés.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce Samsung Galaxy A52 aura des dimensions de 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, aura un Écran AMOLED de 6,5 pouces avec résolution FullHD + et deux processeurs Qualcomm: le Snapdragon 720G pour le modèle 4G et le Snapdragon 750G pour modèle 5G. Il est également prévu que ce terminal arrivera avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne minimum et un module avec quatre caméras arrière composé de un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur.

Au niveau logiciel, ce terminal Samsung arrivera avec Android 11 fonctionnant sous One UI 3.0.

Nouveaux Samsung Galaxy A51 et A71: le milieu de gamme de 2020 a un trou dans l’écran et une caméra quad

Enfin, concernant son prix, le successeur du Galaxy A51 devrait sortir en Inde avec un prix de 499 $, un peu plus de 400 euros pour changer, bien qu’il faudra attendre encore un peu pour avoir des informations plus précises sur ce terminal.