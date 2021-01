2020 est déjà de l’histoire et Nintendo veut que nous oublions cette année fatidique. Comment? Facile. Ceux de Kyoto nous ont encore surpris, alors que nous parcourions encore les offres de Noël, avec un nouveau lot de jeux promotionnels pour Nintendo Switch à l’occasion de l’entrée de la nouvelle année.

Et est-ce que Nintendo a lancé la promotion «Nouvel An 2021” avec des réductions allant jusqu’à 75% dans divers titres de l’hybride dans l’eShop. 51 jeux mondiaux, Asterix & Obelix XXL, Hyrule Warriors: Definitive Edition, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe ou Luigi’s Mansion 3 ne sont que quelques-uns des plus remarquables.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète avec, à ce jour, environ 200 titres qui, comme toujours dans ce type de période promotionnelle, seront mis à jour au cours des prochains jours.

1-2-Switch 49,99 € 34,99 € * 3 MiniGolf 3D 19,99 € 9,99 € * 51 jeux mondiaux 39,99 € 27,99 € * All-Star Fruit Racing 19,99 € 9,99 € * Aragami – Shadow Edition 29,99 € 11,99 € * Ary et le secret des saisons 39,99 € 19,99 € * Asterix & Obelix XXL 2 14,99 € 5,99 € * Azure Striker GUNVOLT: STRIKER PACK 34,99 € 19,24 € * Ben 10 29,99 € 20,99 € * Bibi & Tina – Aventures à cheval 29,99 € 20,99 € * Bibi Blocksberg – The Great Broom Race 3 29,99 € 20 , 99 € * Big Buck Hunter Arcade 19,99 € 4,99 € * BioShock: The Collection 49,99 € 29,99 € * Bounty Battle 24,99 € 9,99 € * Bridge Constructor Portal 14,99 € 5, 99 € * Burnout ™ Paradise Remastered 49,99 € 24,99 € * CONTRE ROGUE CORPS 39,99 € 9,99 € * Captain Toad: Treasure Tracker 39,99 € 27,99 € * Carnival Games® 39,99 € 9 99 € * Course avec Ryan 39,99 € 27,99 € * Cartoon Network Adventure Time: Pirates of the Enchiridion 29,99 € 8,99 € * Caveman Warriors 12,99 € 1,29 € * Enfants de Morta 21, 99 € 10,99 € * Cloudpunk 24,99 € 17,49 € * Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continue 39,99 € 19,99 € * Collier X Malice -Unlimited- 49,99 € 34,99 € * Commandos 2 – HD Remaster 29,99 € 26,99 € * Crayola Scoot 29,99 € 5,99 € * DRAGON QUEST® XI S: Echoes of a Lost Past – Definitive Edition 59,99 € 29,99 € * Dead by Daylight 29,99 € 14,99 € * Death Mark 49,99 € 24,99 € * Disgaea 1 Complete 49,99 € 19,99 € * Disgaea 4 Complete + 49,99 € 29,99 € * Disgaea 5 Complete 39,99 € 19,99 € * L’héritage de Dracula 19,99 € 9,99 € * DreamWorks Dragons Dawn of New Riders 39,99 € 9,99 € * EL MYSTERIOUS JOURNEY OF LAYTON ™: Katrielle et la conspiration millionnaire – Édition Deluxe 39,99 € 19,99 € * EVERSPACE ™ – Édition Stellaire 39,99 € 23,99 € * FUN! AMUSEMENT! Parc animalier 29,99 € 7, Fallen Legion: Rise to Glory 39,99 € 13,99 € * Fate / EXTELLA LINK 49,99 € 29,99 € * Fate / EXTELLA: The Umbral Star 39,99 € 19,99 € € * Fimbul 14,99 € 3,74 € * Joe: Operation Blackout 39,99 € 19,99 € * GRIP 39,99 € 7,99 € * Gal * Gun 2 29,99 € 19,49 € * Équipement. Club Unlimited 2 39,90 € 9,97 € * Gem Smashers 9,99 € 6,99 € * Girafe et Annika 29,99 € 19,99 € * God Wars The Complete Legend 39,99 € 11,99 € * Chair de poule The Game 19,99 € 4,99 € * Grave Danger 19,99 € 9,99 € * Gun Gun Pixies 49,99 € 29,99 € * HOTEL TRANSYLVANIA 3: MONSTRES SUR L’EAU 29,99 € 8,99 € * Anniversaires heureux 39,99 € 13,99 € * Bonjour voisin 39,99 € 9,99 € * Bonjour voisin Cache-cache 29,99 € 7,49 € * Hexa Maze 19,99 € 13,99 € * Humain: Automne Plat 14,99 € 7,49 € * Hyrule Warriors: Definitive Edition 59,99 € 39,99 € * IMMORTALS FENYX RISING (Regular Edition 59,99 € 41,99 € (-30%) * (Gold Edition 99,99 79,99 € (-20%) * L’Âge de glace: une aventure acorn 39,99 € 15,99 € Indivisible 29,99 € 17,99 € * Island Flight Simulator 19,99 € 9,99 € * Joe Dever’s Loup solitaire 9, 99 € 2,49 € * KILL la KILL – IF 19,99 € 13,99 € * Kotodama: Les 7 mystères de Fujisawa 24,99 € 8,74 € * LA Noire 49,99 € 24,99 € * LEGO® Les Indestructibles 59,99 € 17,99 € * LEGO® MARVEL Super Heroes 2 59,99 € 17,99 € * LEGO® Worlds 29,99 € 12,89 € * Le film LEGO® NINJAGO® Le jeu vidéo 59,99 € 17,99 € * Labyrinthe de Refrain: Coven of Dusk 49,99 € 19,99 € * Lapis x Labyrinth 29,99 € 9,99 € * Luigi’s Mansion 3 59,99 € 39,99 € * Lumo 19,99 € 1,99 € * Mahjong Deluxe 3 19,99 € 9,99 € * Mario Kart 8 Deluxe 59,99 € 39,99 € * My Horse Farm 19,99 € 13,99 € * My Horse Farm 2: One nouvelle aventure 29,99 € 26,99 € * Moai VI: Visites inattendues 16,99 € 8,49 € * Monster Dynamite 19,99 € 13,99 € * Monster Hunter Generations Ultimate ™ 49,99 € 15,99 € * Mortal Kombat 11 49,99 € 19,99 € * Moto Racer 4 14,90 € 0,99 € * Déménagement 24,99 € 14,99 € * My Time at Portia 29,99 € 7,49 € * NBA 2K Terrains de jeux 2 29,99 € 7,49 € * NBA 2K21 59,99 € 34,79 € * Need for Speed ​​™ Hot Pursuit Remastered 39,99 € 19,99 € * Nickelodeon Kart Racers 29,99 € 7,49 € * Pas de routes droites 39,99 € 26,79 € * OCTOPATH TRAVELLER 59,99 € 29,99 € * Oddworld: Munch’s Oddysee 29,99 € 9,99 € * Oddworld: New ‘n’ Tasty 29,99 € 19, 99 € * Notre monde est terminé 49,99 € 17,49 € * Trop cuit! 2 24,99 € 12,49 € * PGA TOUR 2K21 59,99 € 40,19 € * Panda Hero 14,99 € 10,49 € * Paw Patrol Tous ensemble 39,99 € 27,99 € * Penny-Punching Princess 39,99 € 9,99 € * Pilot Sports 19,99 € 9,99 € * Piofiore: Fated Memories 49,99 € 34,99 € * PixARK 49,99 € 11,99 € * Project Highrise: Architect’s Edition 39 99 € 15,99 € * Puyo Puyo Tetris 2 39,99 € 27,99 € * RIOT – Civil Unrest 19,99 € 3,99 € * Rad Rodgers Radical Edition 29,99 € 5,99 € * Railway Empire – Édition Nintendo Switch 39,99 € 27,99 € * Rapala Fishing Pro Series 19,99 € 4,99 € * Remothered: Broken Porcelain 34,99 € 17,49 € * Lettre racine: Dernière réponse 29,99 € 17,99 € € * SEGA® Mega Drive Classics ™ 29,99 € 15,00 € * SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION 39,99 € 19,99 € * STEINS; GATE ELITE 59,99 € 23,99 € * SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Édition 49,99 € 14,99 € * Mega Pack Scribblenauts 29,99 € 9,89 € * Saison Match HD 9,99 € 4,99 € * Sid Meier’s Civilization VI 49,99 € 24,99 € * Silence 39, 99 3,99 € * Étoiles de glisse 39,99 € 19,99 € * Sniper Elite 3 Ultimate Edition 34,99 € 11,89 € *Sniper Elite 4 39,99 € 29,99 € * Sniper Elite V2 Remastered 34,99 € 11,89 € * Vitesse 3: Grand Prix 29,99 € 25,49 € * Spirit of the North 20,99 € 10,49 € € * Street Outlaws: The List 39,99 € 9,99 € * Jeux de sports d’été 24,99 € 12,49 € * Super Bomberman R 29,99 € 7,49 € * Super Mario Odyssey 59,99 € 39,99 € € * Supermarché Shriek 19,99 € 16,99 € * Syberia 1 & 2 34,99 € 1,74 € * TRANSFORMATEURS: BATTLEFIELD 39,99 € 27,99 € * Tales of the Tiny Planet 14,99 € 7 , 49 € * Tanuki Justice 14,99 € 11,99 € * Terraria 29,99 € 14,99 € * The Alliance Alive HD Remastered 49,99 € 24,99 € * L’effet Caligula: Overdose 49,99 € 19, 99 € * The Elder Scrolls V: Skyrim® 59,99 € 29,99 € * The Escapists 2 19,99 € 4,99 € * The Legend of Zelda: Breath of the Wild 69,99 € 48,99 € * Le Rolling Princess and the Blind Prince 19,99 € 9,99 € * Les cinq minutes les plus longues 39,99 € 9,99 € * L’enfant perdu 49,99 € 14,99 € * Les mondes extérieurs 59,99 € 29,99 € * The Persistence 29,99 € 20,99 € * The Princess Guide 39,99 € 13,99 € * The Survivalists ™ 24,99 € 18,74 € * The Witcher 3: Wild Hunt – Edition Complète 59,99 € 41,99 € * Touhou Kobuto V: Burst Battle 29,99 € 7,49 € * Trine 4: The Nightmare Prince 34,99 € 8,74 € * Troll and I ™ 34, 99,99 € * Chauffeur de camion 49,99 € 39,99 € * UglyDolls: Une aventure imparfaite 39,99 € 5,99 € * Ultimate Runner 19,99 € 13,99 € * Unbox: Newbie’s Adventure 29,99 5,99 € * Unravel Two 29,99 € 7,49 € * VAMPYR 49,99 € 17,49 € * Valkyria Chronicles 4 39,99 € 14,99 € * Valthirian Arc: Hero School Story 12,99 € 3 89 € * Vaporum 24,99 € 7,49 € * Champs de bataille WWE 2K 39,99 € 23,99 € * WWE 2K18 44,99 € 14,84 € * Wargroove 16,99 € 8,49 € * Warhammer 40,000: Mechanicus 39,99 € 23,99 € * Tempête de vent 19,99 € 9,99 € * Tempête de vent – Arrivée d’Ari 24,99 € 12,49 € * Wolfenstein II: Le nouveau colosse 59,99 € 29,99 € * XCOM® 2 Collection 49,99 € 19,99 € * Xenon Racer 29,99 € 0,99 € * Hier Origins 14,90 € 2,98 € * Yoku’s Island Express 19,99 € 4,99 € * Yomawari: la longue nuit Collection 39,99 € 14,99 € * Yooka-Laylee and the Impossible Lair 29,99 € 11,99 € * Ys VIII: Lacrimosa of DANA 59,99 € 23,99 € € * Zombieland: Double Tap – Road Trip 39,99 € 9,99 € * void tRrLM (); // Terrarium du Vide 24,99 € 14,99 € *

Que pensez-vous de la liste complète des titres promus? Nous vous rappelons qu’il s’agit d’offres numériques, uniquement disponibles via l’eShop.

