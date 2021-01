Certaines aperçus de Windows 10 sont principalement ou exclusivement dédiés au test de solutions à des problèmes précédemment identifiés, pour confirmer avec les commentaires des initiés que le problème a été corrigé. À d’autres moments, cependant, ils sont une vitrine de ce qui est à venir à la version stable du système d’exploitation et, par conséquent, ils nous permettent de savoir sur quoi Microsoft travaille pour améliorer l’expérience d’utilisation de votre système d’exploitation.

Tel est le cas de Windows 10 build 21286, un aperçu qui a commencé à être publié pour les initiés des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l’Australie et de l’Inde (il est prévu qu’il atteindra bientôt plus de pays), et que ajouter une fenêtre d’actualités personnalisée à la barre des tâches, un nouvel élément de l’interface utilisateur qui offre un accès rapide et facile aux titres des catégories sélectionnées, ainsi que l’affichage permanent des informations météorologiques mises à jour.

L’élément est affiché dans la barre de démarrage, juste à gauche des éléments de la barre système, et affiche la température actuelle de l’emplacement de l’utilisateur, ainsi qu’une icône et un texte descriptif (clair, partiellement nuageux, etc.). Et lorsque vous cliquez dessus, la fenêtre d’information avec les actualités s’affiche.

Selon Microsoft, ce flux peut être personnalisé par chaque utilisateur et peut inclure des cartes avec des titres, informations boursières et résultats sportifs. Microsoft affirme que l’objectif est d’empêcher les gens de basculer entre une série d’applications pour recevoir des nouvelles et des mises à jour sur leurs intérêts. Les utilisateurs ont la possibilité de modifier leurs paramètres de confidentialité en ce qui concerne le fil d’actualité et d’intérêt, comme il est officiellement appelé, ou de le désactiver complètement s’ils ne souhaitent pas l’utiliser.

Autres nouvelles fonctionnalités de Windows 10 Build 21286

De plus, Microsoft a présenté cet aperçu de Windows 10 un écran de configuration de l’espace de stockage modernisé, aussi bien que options pour exécuter des commandes au démarrage dans le sous-système Windows pour Linux (également connu sous le nom de WSL).

«Nous avons ajouté une option qui vous permet d’exécuter n’importe quelle commande Linux spécifiée au début d’une distribution WSL. Vous pouvez y parvenir en éditant le fichier /etc/wsl.conf dans votre distribution et en ajoutant une option intitulée «commande» dans une section intitulée «boot». Cette commande s’exécutera chaque fois que votre distribution WSL spécifique sera lancée », explique Microsoft.

Microsoft a également annoncé une mise à jour pour la récupération de fichiers Windows Dans cet aperçu de Windows 10, une amélioration qui, selon Microsoft, est due aux commentaires reçus des utilisateurs.

«Depuis la sortie initiale de Windows File Recovery, l’équipe a reçu des tonnes de commentaires et de demandes de renseignements sur l’application. Cette mise à jour comprend des améliorations de performances, des corrections de bogues et l’introduction de 2 modes de récupération simplifiés! Le mode normal est une option de récupération rapide pour les systèmes de fichiers NTFS, et le mode long est une recherche complète qui s’applique à la plupart des systèmes de fichiers. La mise à jour est disponible pour Windows Insiders et sera rendue publique au début de 2021 ».

Avec des informations de SlashGear