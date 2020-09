En plus des détails sur le nouvel iPad et l’Apple Watch, Bloomberg a également fait la lumière sur la prochaine Apple TV, qui ne sera apparemment pas prête à être expédiée avant l’année prochaine. Le décodeur Apple a été mis à jour pour la dernière fois en 2017, avec le lancement de l’Apple TV 4K.

La preuve d’une nouvelle actualisation du matériel Apple TV circule dans le code iOS depuis un certain temps. Bloomberg dit que la nouvelle Apple TV comprendra une puce plus rapide pour des performances de jeu améliorées (l’Apple TV actuelle dispose d’une puce A10X). Le site indique également qu’il comprendra une «télécommande améliorée» et une fonction Find My pour faciliter la localisation d’une télécommande lorsqu’elle disparaît dans la maison.

La télécommande Apple TV actuelle est la cible de nombreuses critiques et de nombreux clients en réclament une nouvelle depuis 2015, lorsque la télécommande Siri a fait ses débuts. De nombreux utilisateurs trouvent que l’utilisation du trackpad est difficile et difficile à naviguer, en particulier pour effectuer des gestes tels que le saut de quinze secondes. Le trackpad est également très facile à brosser accidentellement lorsqu’il est assis sur le canapé, ce qui perturbe l’expérience de visionnage de la télévision.

Malheureusement, le rapport Bloomberg d’aujourd’hui ne donne aucune indication sur la manière dont la nouvelle télécommande sera mise à niveau. Apple a techniquement déjà mis en marche la télécommande Siri; la «mise à jour» de 2017 a ajouté un gyroscope et un anneau blanc en relief autour du bouton d’accueil. De toute évidence, beaucoup de gens espèrent des changements plus importants.

Une autre plainte courante avec la télécommande actuelle est qu’elle est si petite qu’elle est facile à égarer ou à tomber à l’arrière du canapé.

Bloomberg dit qu’Apple va ajouter l’intégration Find My pour la prochaine télécommande. Cela permettra aux utilisateurs de le localiser s’il disparaît, probablement en ajoutant un haut-parleur à la télécommande et en permettant aux utilisateurs de lui envoyer un ping à partir de l’application Find My, comme vous le pouvez lorsque vous essayez de retrouver un iPhone ou un iPad perdu.

En avril, . a rapporté que la pile logicielle pour Apple TV et HomePod était désormais la même. Cela semble refléter un bouleversement de l’ingénierie interne, car Bloomberg affirme que la société a fusionné les équipes travaillant sur HomePod et Apple TV dans le cadre d’une poussée plus large de la maison intelligente.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: