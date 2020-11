L’ensemble populaire d’applications EasyJoin lance une application adaptée aux besoins d’Android TV: avec EasyJoin Go TV c’est possible transférer n’importe quel fichier entre le téléviseur et le mobile, également l’inverse. Même avec votre ordinateur: envoyez des captures d’écran, installez des APK et parcourez facilement tout le contenu sur Android TV.

Il peut sembler qu’Android TV soit un système différent de celui que Google installe sur les mobiles car il pointe vers les téléviseurs et les lecteurs, mais la vérité est qu’ils sont fondamentalement les mêmes. En fait, entre les deux les applications et les jeux peuvent être partagés, même s’ils n’apparaissent pas sur le Google Play du téléviseur. Pour cela, il est indispensable de télécharger le fichier sur Android TV, une tâche qui peut être compliquée si l’appareil n’a pas d’USB A ou est occupé. Solution? UNE gestionnaire de fichiers qui permet les transferts entre la télévision et le mobile. Comme le nouveau EasyJoin Go TV.

Cliquez sur le fichier, sur envoyer et vous l’avez à la télévision

EasyJoin Go TV sur mobile. Sélection des fichiers à envoyer vers Android TV

Dans les articles relatifs à Android TV, nous avons fait référence à diverses méthodes permettant de transférer des fichiers entre le téléviseur et le téléphone ou l’ordinateur. La clé USB est un moyen simple, il existe également des applications comme File TV Commander ou Send Files to TV. Ils ne sont pas compliqués à utiliser même s’ils impliquent des tracas. EasyJoin Go TV est beaucoup plus simple.

L’application dont nous parlons est un explorateur de fichiers qui sépare le contenu des appareils par catégories. Photos, vidéos, musique, documents, applications et téléchargements, l’application permet la navigation pour chacune de ces catégories. Et il vous permet de filtrer par taille, par ordre alphabétique ou par date, il comprend également un navigateur de fichiers. Tout cela pour faciliter la localisation du contenu à transférer.

L’envoi peut être effectué tant que les deux sont sous le même réseau WiFi

Imaginez que vous souhaitiez déplacer un fichier APK d’un mobile vers un téléviseur. Installez simplement EasyJoin Go TV sur les deux appareils, ouvrez-les pour leur donner l’autorisation de stockage (l’application n’a pas besoin de plus d’autorisations), choisissez le fichier APK sur le mobile et, une fois marqué, une flèche de livraison apparaît en haut à droite. Après avoir cliqué sur l’icône l’APK est instantanément transféré sur le téléviseur, sans autres complications. Et cela fonctionne exactement de la même manière avec le reste des fichiers et inversement, d’Android TV au téléphone.

EasyJoin Go TV à la télévision

Cliquez sur plusieurs captures d’écran sur le téléviseur et envoyez-les automatiquement sur le téléphone mobile, transférez un film sur le stockage Android TV, déplacez toute la musique en MP3 ou le plus pratique de tous, envoyer et installer des fichiers APK d’un mobile vers un téléviseur, EasyJoin Go TV rend le processus extrêmement simple et rapide. De toutes les applications que nous avons essayées, c’est celle qui nous semble la plus pratique.

Envoi de fichiers d’Android TV vers un mobile

Maintenant vient l’inconvénient: EasyJoin Go TV est une application payante, bien qu’elle ne soit pas trop chère si vous utilisez pour déplacer un grand nombre de fichiers entre Android TV et d’autres appareils. Son coût est de 2,39 euros, il s’adapte à n’importe quel Android (mobile, tablette et Android TV), il n’a pas de publicité et pas d’achats in-app. Et ce n’est pas seulement valable pour les appareils mobiles, vous pouvez également transférer des fichiers entre Android TV et votre ordinateur: vous avez besoin de l’application appropriée pour cela. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site Web d’EasyJoin.

EasyJoin Go TV