L’une des sagas de jeux vidéo les plus connues est Pokémon, et ce n’est pas pour moins, et c’est la franchise de monstres de poche, qui l’année prochaine ne durera ni plus ni moins de 25 ans. Il y a tout juste un an, son dernier titre principal de la saga, Pokémon Sword and Shield, a été lancé sur Nintendo Switch, où nous avons pu visiter la région de Galar et rencontrer la huitième génération de Pokémon. Ce nouvel opus a été un grand succès commercial, et avec son Expansion Pass, nous sommes plus que certains que les ventes augmenteront.

Nouvelle bande-annonce de Pokémon le film: Les secrets de la jungle

Pokémon n’est pas seulement connu grâce à ses jeux vidéo, mais à tout le merchandising, manga et bien sûr, anime. Lorsqu’une nouvelle génération de Pokémon sort, un nouveau film d’animation sort également généralement. Nous parlons de ce film d’animation depuis plusieurs mois maintenant. Pokémon le film: les secrets de la jungle (Pokémon Coco au Japon), nous montre l’histoire du singulier Pokémon Zarude, un Pokémon de type Sinister / Plant de cette huitième génération. Aujourd’hui, ce film est à nouveau dans l’actualité car ils ont sorti une nouvelle bande-annonce que nous vous montrons ci-dessous:

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle ouvre au Japon le jour de Noël, 25 décembre. Nous ne connaissons toujours pas la date de sortie en Occident, même si nous savons que la version anglaise arrivera en 2021.

