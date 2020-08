La stratégie commerciale de OnePlus a subi une évolution importante au fil des ans. A commencer par les premiers modèles, les célèbres Tueur phare de OnePlus, qui a rivalisé avec le haut de gamme grâce aux prix super compétitif, nous sommes passés à des modèles capables de surpasser les autres fabricants d’un point de vue technologique. Le tout au détriment du prix, qui s’ajoute à celui de l’autre haut de gamme, autour du 800 à 1 000 €.

À partir de cette année, cependant, nous verrons un OnePlus révolutionné, qui présentera non seulement un modèle phare au cours de l’année, mais également des modèles milieu de gamme et bas de gamme. Nous l’avons vu récemment avec le OnePlus Nord, qui propose un excellent appareil pour 499 € et qui ramène la marque dans les limites d’achat de bien plus d’utilisateurs. Et maintenant, il semble vouloir présenter un nouvel appareil niveau d’entrée, avec un prix encore plus compétitif, qui se distingue cependant par la qualité OnePlus. Voyons les détails ensemble.

OnePlus Clover, le nouveau niveau d’entrée de OnePlus

La célèbre source Android Central nous donne beaucoup d’informations sur ce nouvel appareil possible. Son nom de code pour l’instant serait « Trèfle«Et selon des sources internes, son lancement est imminent.

Les spécifications techniques sont caractérisées par l’utilisation de composants d’entrée de gamme. Voyons-les ensemble:

SoC Qualcomm Snapdragon 460 avec processeur Adreno 610;

4 GO de RAM;

64 Go mémoire interne;

Afficher Écran LCD IPS de 6,52 pouces et résolution HD + (1560 x 720 pixels);

Caméras arrière 13MP, 2MP et 2MP;

Batterie de 6 000 mAh, avec prise en charge de la charge rapide à 18W;

Connectivité 4G;

Système d’exploitation et système Android 10 OxygenOS.

Ce qui rend cet appareil particulièrement intéressant, c’est le fait qu’il sera probablement lancé plus tard cette année à un prix hypothétique de 200 $. L’objectif de OnePlus semble vouloir entrer sur le marché dans son intégralité, en retirant Xiaomi et Redmi du trône du milieu de gamme et économique, dans lequel ils dominent sans rivaux.

Restez à l’écoute pour plus d’informations et les dernières nouvelles à ce sujet. Dites-nous également dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel appareil, l’achèteriez-vous?