Il n’est pas surprenant que Sony et Microsoft se disputent le nombre de joueurs sur leurs plates-formes et utilisent différents moyens pour y parvenir. Les accords d’exclusivité font partie de ces moyens et parmi les entreprises qui ont tendance à recourir davantage à ce type de pratique, on trouve Activision avec Call of Duty. Le prochain épisode de la série ne fera pas exception et quelques jours après sa création, la société a détaillé les avantages exclusifs pour les utilisateurs de PlayStation et les fans étaient furieux.

À travers une vidéo, Activision a révélé que les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 bénéficieraient simplement de jouer à Call of Duty: Black Ops Cold War simplement en jouant sur ces plates-formes.

Dans le matériel, il est révélé que, comme dans le dernier opus de la série, il y aura un mode exclusif pour les consoles Sony: le mode multijoueur de zombies Onslaught. Mais cela ne s’est pas arrêté là, car il a également été annoncé que les autres avantages sont des événements mensuels à points d’expérience doubles, 2 emplacements de chargement supplémentaires, 5 catégories supplémentaires débloquées instantanément pour le Battle Pass de chaque saison et 25% supplémentaires de Points d’expérience d’armes pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que pour les membres de leur équipe, qu’ils proviennent de plates-formes différentes (grâce au cross-play).

Les fans ne sont pas satisfaits de l’exclusivité de Sony et d’Activision

Bien sûr, ces avantages ne sont pas mal entendus pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5, mais ils sont pour les utilisateurs de Xbox One, Xbox Series X | S et PC, car ils ne pourront profiter d’aucun de ces avantages pendant un an maximum. puis le 1er novembre 2021.

Comme les années précédentes, les plaintes des joueurs, notamment d’autres plateformes, n’ont pas attendu dans divers forums en ligne ou sites comme reddit. Malheureusement pour la base de joueurs Call of Duty, ce type d’exclusivité existe depuis plusieurs années dans la franchise, rappelons qu’avant il avait un accord avec Xbox, mais dans les années de PlayStation 4 Activision alliée à la marque japonaise.

Cependant, beaucoup rapportent que cette fois cet accord d’exclusivité est allé très loin, car non seulement l’accès à un mode sur Xbox et PC sera restreint, mais aussi à des fonctions de jeu importantes pour la progression et certains affirment même que Call of Duty est devenu un jeu payant pour gagner. En fait, il y a des joueurs PlayStation qui sympathisent également avec les utilisateurs d’autres plates-formes, car ils considèrent qu’il s’agit de pratiques anti-consommateurs, car cela n’est pas considéré comme une exclusivité de la console, mais pourrait être classé comme un avantage.

Ainsi, les joueurs qui souhaitent profiter de ces avantages de PlayStation 4 et PlayStation 5 n’auront d’autre choix que de jouer sur ces consoles ou d’attendre 1 an pour en profiter sur d’autres plateformes.

Que pensez-vous de ces accords d’exclusivité temporaires? Allez-vous profiter de ces avantages sur PlayStation? Dites le nous dans les commentaires.

Ce que vous devez savoir, c’est que le titre aura un jeu croisé et offrira également une intégration avec Call of Duty: Warzone, seulement qu’il sera disponible quelques semaines après la première du titre.

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

