L’artiste Bioware a publié une illustration d’un personnage avec des armes

Le studio BioWare est resté silencieux depuis un certain temps sur son nouvel opus de Dragon Age 4. Le RPG souhaité a été vu pour la dernière fois en décembre, lors du gala des Game Awards, avec une bande-annonce cinématographique. À partir de cette année, les responsables reviennent à la charge avec une nouvelle image assez appréciable pour les fans de la saga.

Illustration d’armes

L’artiste du studio, Christian Dailey, a partagé une photo du personnage portant une arme sur son profil Twitter. Nous devons nous rappeler que les artistes utilisent souvent ce type d’illustrations pour établir des tons, des couleurs, des thèmes et des formes avec lesquels inspirer la modélisation tridimensionnelle finale. En d’autres termes, il n’y a aucune garantie que le personnage et l’environnement qui peuvent être vus ici seront transférés tels quels dans la version finale du jeu., mais au moins c’est un bon premier contact avec la direction artistique qu’il prend.

Je voulais juste dire bonne année à tout le monde. J’espère que tout va bien. Voici un nouveau départ… 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl – Christian Dailey (@ChristianDailey) 8 janvier 2021

Ce n’est pas encore officiel si ce que nous avons devant nous est une tenue et des armes pour le protagoniste du jeu ou peut-être la conception d’un PNJ, pour l’instant nous ne pouvons que spéculer sur le statut et le lancement de cet épisode: en tenant compte du fait qu’il a été montré à plusieurs reprises et qu’il reste encore beaucoup à confirmer. Si vous êtes intéressé, le logo Dragon Age a également été présenté quelques jours avant la cérémonie des Game Awards.

De plus, BioWare travaille sur la remasterisation de Mass Effect Legendary Edition et dans «le futur» de Mass Effect, qui a déjà une bande-annonce, mais cette dernière semble beaucoup plus lointaine. Nous vous informerons de toute nouvelle concernant les jeux du studio canadien.