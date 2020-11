Le catalogue d’accessoires du fabricant chinois ZTE s’enrichit d’un nouvel appareil présenté en Chine: la montre ZTE Watch en direct. Sans grande fanfare, coupe simple, assez similaire à l’Amazfit Bip S et avec un prix super bon marché, ce sont les clés de la nouvelle smartwatch.

Nubia a pris un risque avec les montres intelligentes en présentant une Nubia Alpha à écran incurvé et une Nubia Watch, le modèle de cette année et quelque chose de plus raffiné. Pour sa part, ZTE a préféré ne pas risquer dans sa proposition opter pour une montre à écran carré avec une coupe simple: la ZTE Watch Live. Cette montre peut déjà être réservée en Chine à un prix très juteux pour changer: moins de 30 euros.

Fiche technique ZTE Watch Live

ZTE WATCH LIVE

DIMENSIONS ET POIDS

40,6 x 34,6 x 10,8 mm

35,7 grammes

ÉCRAN

TFT 1,4 pouces

240 x 240 px

AUTONOMIE

14-21 jours (selon la marque)

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 4.2

ÉTANCHE

IP68

CAPTEURS

Fréquence cardiaque, saturation en oxygène

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

PRIX

Environ 29,17 euros pour changer

Une montre simple avec une grande autonomie

D’une manière générale, la nouvelle montre ZTE ressemble largement à l’Apple Watch par son design pour la boîte, également la plus populaire Amazfit Bip S.Au-delà des similitudes logiques, La ZTE Watch Live choisit d’offrir les fonctions de base de la smartwatch compatible avec presque tous les mobiles Android.

La ZTE Watch Live opte pour un écran TFT de 1,4 pouces et Résolution de 240 x 240 pixels offrant un contrôle tactile et il est capable de refléter les notifications du smartphone connecté. L’écran est carré, a des «watchfaces» au choix et peut être minimalement personnalisé. De plus, la montre offre une résistance IP68.

Le journal d’activité est une option presque obligatoire dans une smartwatch de son style, donc la ZTE Watch Live offre une surveillance des pas, une surveillance du sommeil, elle a prise en charge de douze inscriptions sportives, offre un lecteur de fréquence cardiaque et capture également les données de saturation en oxygène du sang. Il n’a pas de GPS, il prend donc les données de positionnement du téléphone.

L’autonomie est le grand pari de la ZTE Watch Live: la marque s’assure que la montre dure jusqu’à 21 jours avec une seule charge. Le chargeur est magnétique et la connexion entre la smartwatch et la base se fait via deux broches de charge.

Prix ​​et disponibilité de ZTE Watch Live

La smartwatch a été présentée en Chine et, du moins pour l’instant, elle y restera. Il peut être réservé dès maintenant dans la boutique en ligne du fabricant et commencera à être distribué à partir du 3 décembre. Son prix est 29,17 euros pour changer (249 yuans).

