Spider-Man: Spider’s Shadows est le projet le plus récent de Spider-Man de la main de l’écrivain Chip Zdarsky et ce sera une série de quatre bandes dessinées dans lesquelles une réalité alternative à celle vécue dans l’histoire originale sera racontée. L’histoire originale où Peter Parker rejette le symbiote quand il se rend compte qu’il s’agit bien d’un être vivant et parasite est bouleversée avec ce nouvel opus.

Dans cette histoire, le symbiote ne trouve aucun hôte dans Eddie BrockAu lieu de cela, Peter Parker décide de garder le costume et se transforme en Venom. New York voit son grand héros se transformer en un dangereux protecteur.

Conçu par Phil Noto, Voici la couverture de la bande dessinée, dans laquelle on peut voir un Peter Parker accepter le symbiote avec suffisamment de souffrance:

Le lancement de cette série de bandes dessinées aura lieu en avril pour les Etats-Unis, on ne sait toujours pas si cette date sera la même pour sa première en Amérique latine.

“Je suis ravi de commencer une nouvelle ère de ‘Et si …?’ avec cette histoire d’un Spider-Man qui a mal tourné! À quel point ce sera mauvais? Mais sérieusement, j’ai l’impression qu’avec ‘Spider’s Shadow’, nous explorons des situations sombres avec Spidey et l’univers Marvel, tout en le rendant génial et amusant à lire. que les fans de longue date vont adorer et que les nouveaux lecteurs seront étonnés de ce que Marvel nous permet de faire “ Zdarsky a expliqué dans un communiqué.

