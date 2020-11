Si le changement est respecté, nous parlerions de l’une des smartwatches les moins chères.

La présentation du nouveau Xiaomi Redmi Note 9 a eu un invité inattendu et intéressant, la Redmi Watch. La firme chinoise a profité de la mise en scène de Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 4G pour montrer au monde première smartwatch sous l’égide de Redmi.

En principe, tous ces produits sont destinés exclusivement au marché chinois mais, précisément pour la Redmi Watch, il y a des plans pour un saut mondial, bien que ce soit sous le nom de Xiaomi Mi Watch Lite.

Caractéristiques de la Redmi Watch

Grâce à une publication sur Weibo, nous avons pu connaître l’apparence et tous les détails du nouveau portable Xiaomi bon marché. Tout d’abord, nous savons qu’il arrivera en trois teintes différentes pour la boîte et cinq couleurs de bracelet au choix, que votre écran sera en couleur avec une taille de 1,4 pouces et qui aura un Batterie 230 mAh capacité.

Une autre des caractéristiques les plus remarquables de la montre Redmi est sa légèreté, car il ne pèsera que 35 grammes. De plus, il comprend NFC, est étanche et peut être immergé jusqu’à 50 mètres.

Cette smartwatch sera compatible avec les appareils qui fonctionnent avec le système Android 4.4. ou version ultérieure, ou IOS 10 ou successeurs. Son prix en Chine est de 269 yuans, soit environ 35 euros, un prix vraiment intéressant.