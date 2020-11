Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et on voit que nous sommes déjà à Halloween, car s’il y a quelque chose qui abonde cette semaine, ce sont les lancements avec la terreur en arrière-plan, ce qui n’est pas-toujours- donc. De plus, cette semaine, il existe des versions originales des principales plateformes et elles ne sont pas rares, donc si vous êtes abonné à l’une ou à l’autre, vous avez beaucoup de matériel pour passer un Halloween bien confiné, mais divertissant. Et pourquoi mettre en évidence les chercheurs de vérité au-dessus des autres? Le doute offense.

Amazon Prime Video monte une semaine de plus au sommet de la section avec Truth Seekers, mais ce n’est pas la seule exclusivité qu’il apporte, encore moins ce qu’il ajoute au catalogue, qui, comme d’habitude, est bien rempli de classiques, de contemporains et même Nouveautes.

La critique ne reçoit pas aussi bien que vous pourriez vous y attendre, mais honnêtement, cela n’a pas d’importance: Chercheurs de vérité C’est le nouveau du duo formé par Nick Frost et Simon Pegg (Shaun of the Dead, Fatal Weapon, Paul …) et avec ça c’est plus que suffisant pour, au moins, y prêter attention, que pour quelque chose ils sont l’un des meilleurs couples comiques huilés au Royaume-Uni. Cela dit, si la série est mauvaise, elle est mauvaise, mais … ce n’est pas le cas. D’après ce que j’ai pu voir, ce qui est peu, Truth Seekers est exactement ce à quoi on pourrait s’attendre, la semi-redondance vaut, à la critique. En d’autres termes, Nick Frost et Simon Pegg -notamment le premier- à leur sauce, cette fois, avec un emballage surnaturel qui ravirait Iker Jiménez lui-même … Car, gardez-le à l’esprit, la comédie ne veut pas dire parodie, ni chevaucher l’essence du paranormal. C’est pourquoi Truth Seekers semble être un succès au marathon cet Halloween. La bande-annonce est en anglais, mais la série peut être vue sous-titrée ou doublée.

Un autre qui attendait est utopie, un remake qui arrive sur Amazon Prime Video sept ans après le lancement de la série originale et qui promettait beaucoup en raison de la puissance du casting et de l’approche, mais que les critiques ne traitent pas trop bien. Ont-ils également tort avec celui-ci? Je ne sais pas, c’est la vérité. Quant à l’intrigue, Utopia aspire à plonger le spectateur dans une histoire où le suspense prévaut, toujours conditionné par un monde qui va en enfer pour des chapitres que l’on connaît à l’avance grâce à une mystérieuse bande dessinée. Une pandémie mondiale? Tu as raison.

La dernière des versions exclusives d’Amazon Prime Video que nous soulignons est Le défi: ETA, une nouvelle série documentaire dont vous ne pouvez pas imaginer de quoi il s’agit. Sérieusement, cela semble être un travail énergique, mais il ne manquera pas de la critique de ceux qui l’accusent de blanchir d’un côté ou de l’autre, comme cela s’est produit avec Patria, même si dans ce cas nous ne parlons pas d’un produit fictif.

Contenu plus exclusif:

Le garçon: la malédiction de Brahms. «Liza, son mari et leur fils Jude viennent d’emménager dans le vieux Heelshire Mansion. Ils ne sont pas conscients des terrifiants dangers que cache la maison. ”

Nouveaux chapitres:

Dames de la (H) AMPA (T1)

Entrez dans le catalogue:

600 Miles Ai Weiwei: Sincèrement, Casanova Caravans, son dernier amour École de magie et de sorcellerie Laissez-vous aller Dévoiler la vérité Dragon, la légende est née Le jeu hollywoodien Le portrait de Dorian Grey Enchantimals: Tales of Evergreen (S2) Dans l’ombre je cracherai sur votre tombe Famille Gang G hommes contre l’empire du crime Hardball Elite hommes Hôtel Coolgardie Imperium L’entité La lune de miel abandonnée Mon cher dictateur Ce n’est pas mon jour Perdu Pocoyo Noël (T1-T2) Robin des bois Sabotage Sérénade nostalgique

Parc du Sud (S1-T22) La vitesse tue la première place: Michael Jackson Sunset Carson chevauche à nouveau le sous-sol The Dark The Golden Age Titan Triple Cross – La véritable histoire d’Eddie Chapman Viva Max Et la troisième année, vous avez été trop ressuscité

On continue avec Disney +, et c’est que son catalogue continue d’être un terrain vague pour l’esprit adulte à quelques exceptions près, parmi lesquelles se distingue la première série originale qu’ils ont lancée, qui revient avec une nouvelle saison.

Le mandalorien

Je veux dire bien sûr Le mandalorien, ce qui n’est pas seulement la seule chose clairement originale proposée par Disney +, mais le jeu s’est parfaitement déroulé. Je l’ai déjà étalé lors de l’annonce de cette deuxième saison, donc je ne le referai plus. Mais je signalerai que même pour quelqu’un comme moi, que les films Star Wars excitent à peine, il reconnaît le grand résultat de The Mandalorian, à mon avis, l’une des meilleures séries fantastiques de l’année dernière. Au lieu de la bande-annonce, que vous pouvez voir dans le lien précédent, je vous laisse avec un bref résumé de la première saison (en anglais, oui).

Nouveaux chapitres:

Devenir: Une étoile est née (S1) Choisie pour la gloire (S1) Un jour à Disney (S1)

Entrez dans le catalogue:

Masques Pyjamas Femmes (Shorts) (T1)

HBO utilise comme d’habitude son propre contenu d’horreur et en ajoute quelques-uns au catalogue, mais en échange, il publie quelques séries qui pourraient vous intéresser.

La sortie la plus importante de la semaine sur HBO est sans aucun doute L’annulation, une série du vétéran et prolifique David E. Kelley (Big Little Lies, Boston Legal) avec une distribution de première division dirigée par Nicole Kidman et Hugh Grant, avec laquelle le créateur américain emprunte la voie du drame de haut vol, des coups de pinceau judiciaires inclus. Mais regardez où, la critique n’a pas non plus reçu beaucoup de bruit. Quoi qu’il en soit, c’est de loin la chose la plus chaude de la semaine sur HBO.

Et plus de drame avec des nuances criminelles est ce qu’il offre La soeur, une mini-série britannique qui se déroule en quatre parties et qui dans son cas a été bien accueillie, du moins là où elle a été conçue.

Contenu plus exclusif:

L’âme de l’Amérique. “Documentaire qui illustre la scène politique tendue d’aujourd’hui en analysant les défis du passé tels que le suffrage des femmes, le maccarthysme et la lutte pour les droits civiques dans les années 1960.”

Comment faire avec John Wilson (T1). “Documentaire comique en plusieurs épisodes qui suit le New-Yorkais nerveux John Wilson alors qu’il tente de donner des conseils sur les contradictions inconfortables de la vie moderne.”

Les incendies d’Ojai. “Des lignes électriques défectueuses ont déclenché le pire incendie de forêt dans le comté de Ventura, en Californie, lors d’une nuit chaude de décembre 2017. Le documentaire raconte l’histoire de la destruction et de la survie de la communauté.”

Nouveaux chapitres:

Axios (T3) Patria (T1) Primal (T1) La princesse espagnole (T2) Guerrière (T2) Nous sommes qui nous sommes (T1)

Entrez dans le catalogue:

N’ayez pas peur de l’obscurité Orgueil + Préjugés + Zombies Saw2 Saw 3 Saw 3D Saw 4 Saw 5 Saw 6

Le but de Netflix ne varie pas beaucoup et reste de vous facturer de plus en plus en échange de vous offrir une succession interminable de contenus médiocres et oubliables, mais facilement digestibles. Cependant, en termes de statistiques, il a ses moments et il semble qu’il y en ait un qui en vaut particulièrement la peine cette semaine.

Netflix est largement accusé de forcer tous les problèmes d’identité avec plus d’hypocrisie que de bonne foi, mais tout comme quand quelque chose est mauvais, c’est mauvais; quand c’est bon, c’est bon, et Maison étrange C’est une proposition à la fois rafraîchissante et choquante qui vaut la peine d’être vue. Une autre production britannique qui n’a rien à voir avec ce qui a été exposé jusqu’à présent, mais que vous apprécierez si vous aimez l’horreur classique avec une touche.

Le contraire est vrai avec Personne ne dort dans les bois ce soir, un film polonais qui tente de donner un cachet d’actualité à sa proposition, le slasher typique d’un camp d’adolescents, sans réussir. Cependant, en tant que passe-temps léger de voir et d’oublier, il se conforme.

Nous clôturons les faits saillants de Netflix avec Sang de Zeus une nouvelle série de ‘anime’ que je mets des citations, car c’est pour voir la bande-annonce pour se rendre compte que cela ne vient pas du Japon. Ça vient des États-Unis et ça se voit, parce que ce dessin, ces animations… Mais allez, les critiques l’aiment et ça m’aide à laisser quelque chose avec de la couleur. L’approche ne sonne pas mal non plus.

Contenu plus exclusif:

Amour de calendrier. «Fatigués d’être les célibataires de toutes les célébrations, deux inconnus décident de s’accompagner, mais de manière platonique. Vont-ils résister à l’appel de l’amour?

Bronx. «Un policier loyal, visé par des officiers corrompus et des gangs belliqueux de Marseille, doit protéger son escouade. Et il s’occupera personnellement de la situation. ”

Punisher démoniaque (T1). «Il est la réincarnation d’un dieu, maintenant boulanger le jour et chasseur de démons la nuit. Et il doit faire en sorte que sa bien-aimée amnésique se souvienne de sa romance millénaire. ”

Bun Bun Boy: un singe bricoleur (T4). “Equipé d’outils et d’autres gadgets, le bricoleur singe Chico Bun Bun et les Forces de réparation résolvent les problèmes des habitants de Bobiburg.”

Kaali khuhi. «Un esprit inquiet maudit une ville marquée par l’infanticide féminin. Maintenant, le sort de l’endroit est entre les mains d’une fillette de 10 ans. ”

Les secrets de la tombe de Saqqara. “Après avoir découvert une tombe intacte depuis plus de quatre millénaires, les archéologues égyptiens tentent de déchiffrer l’histoire de cette découverte extraordinaire.”

Menéndez: le jour du Seigneur. «Dans ce film d’horreur, un prêtre à la retraite obsédé par le péché doit retourner en enfer quand un ami le supplie d’aider sa fille possédée.

Sarah Cooper: Tout va bien. “La comédienne Sarah Cooper, un phénomène de synchronisation labiale Trump, parle de politique, de racisme et d’autres problèmes lors d’une émission de croquis avec de nombreux invités célèbres.”

Suburra: la série (T3). “En 2008, la lutte pour la terre dans une ville côtière près de Rome se transforme en une bataille meurtrière entre le crime organisé, les politiciens corrompus et le Vatican.”

Vilas: Vous serez ce que vous devriez être ou vous ne serez rien. “Un journaliste argentin s’efforce de montrer que son compatriote, le célèbre joueur de tennis Guillermo Vilas, s’est vu refuser la place de numéro un mondial dans les années 70”.

Nouveaux chapitres:

La clôture (T1) Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Crush at First Sight Gigantosaurus (T1) La grande illusion

Et nous nous sommes retrouvés avec Apple TV +, qui juste après la clôture de la programmation VOD News la semaine dernière, a sorti l’un de ses films les plus attendus que nous récupérons aujourd’hui.

Avec des glaçons est un drame réalisé par Sofia Coppola pour lequel il raconte le grand Bill Murray, dans le rôle d’un playboy qui tente de renouer avec sa fille. Sans trop d’histoires, celui-ci est plébiscité.

Nouveaux chapitres:

Le monde à moto: cap au nord (T1) Téhéran (T1)