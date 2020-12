Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et comme vous le savez déjà, il y a des semaines où ça sort beaucoup, d’autres quand ça sort peu; Il y a ceux dans lesquels un meilleur contenu sort, d’autres pires… Et puisque nous sommes dans l’un des derniers des derniers, Alice in Borderland, au moins, a un point assez intéressant pour que nous restions avec elle pour diriger la section.

Netflix est de retour pour une autre semaine avec une avalanche de sorties exclusives qui sont à parts égales honte et honte, mais pour les goûts de couleur et pour passer le temps, Alice in Borderland nous sert bien.

Alice au pays des frontières

Si vous êtes un fan d’anime, vous le savez sûrement déjà Alice au pays des frontières, ce qui nous amène désormais Netflix au format série et avec de vraies personnes en charge. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez mettre les choses No Game, No Life, Sword Art Online et même Saw dans un shaker pour vous rapprocher un peu plus de ce qu’offre Alice in Borderland, dont l’histoire place des amis qui aiment les jeux vidéo dans un Tokyo alternatif. dans lequel ils doivent bien jouer leurs cartes pour ne pas mourir. Certes, ces types d’adaptations perdent beaucoup dans leur passage à l’action réelle, mais dans le cas d’Alice aux frontières, l’invention n’a pas mal tourné.

Contenu plus exclusif:

Ashley García: l’équation de l’amour. “Après avoir déménagé à l’autre bout du pays pour se consacrer à la robotique, Ashley Garcia, 15 ans, entre dans l’univers inconnu de l’adolescence.”

Chirurgiens innovants (T1). «Ce sont des philosophes, des écrivains et des pionniers dans leur domaine. Quatre chirurgiens réfléchissent à leur vie et à leur profession dans cette série documentaire inspirante. ”

Retenue (T1). «Une étudiante tourmentée découvre des secrets troublants dans son lycée, où la trahison et une rencontre paranormale bouleversent sa vie.

Le désordre que vous laissez (T1). “À peine arrivée à l’institut, une enseignante devient obsédée par la mort suspecte qui y est survenue trois semaines plus tôt … et commence à craindre pour sa vie.”

Le défendeur de la chambre 2806 (T1). “Cette docu-série suit de près l’affaire de harcèlement sexuel dans laquelle le politicien français Dominique Strauss-Kahn a été impliqué en 2011, au plus fort de sa carrière.”

Le grand spectacle. “L’ancien lutteur de la WWE Big Show sort du ring et fait face à un défi encore plus difficile: élever ses trois filles en Floride avec sa femme.”

Donner la voix: Voix afro-américaines à Broadway. «Six étudiants ambitieux sont auditionnés pour le concours de monologues d’August Wilson. Le tour final est décidé sur une scène de Broadway. ”

L’incroyable histoire de l’île de Roses. «Un ingénieur très idéaliste construit sa propre île au large des côtes italiennes. En le déclarant nation, il attire l’attention du monde entier … et du gouvernement. ”

Toile. “Après une perte douloureuse, un homme âgé qui tente de retrouver sa passion pour la peinture retrouve l’inspiration dont il a besoin pour créer à nouveau.”

Mighty Express: une aventure de Noël. «Un nouveau train arrive qui va livrer les cadeaux du Père Noël. Mais un blizzard va compliquer les choses. Va-t-il sauver Noël pour tous les enfants de la Villa Férrea? »

Noël avec poubelle. La veille de Noël, le Père Noël s’écrase dans la décharge. Hank, Trash et leurs amis les animaux l’aident à sauver Noël. ”

Spirit: Riding Free: Horseback Adventures. «Dans cette mission interactive, Fortu et ses amis doivent sauver la jument de Maricela. Des voleurs de chevaux l’ont kidnappée et emmenée avec un troupeau sauvage. ”

M. Iglesias (T3). “Gabriel Iglesias, un professeur de lycée amusant, essaie de faire une différence dans la vie de certains étudiants très talentueux qui ne correspondent pas aux autres.”

Super Monsters: Super Helpers du Père Noël. “Le Père Noël a besoin d’une aide urgente pour préparer tous les cadeaux et les super monstres l’aident pour qu’il puisse les préparer à temps.”

Le bal. “Dirty Broadway stars révolutionnent une ville de l’Indiana en soutenant une jeune femme qui veut juste aller au bal avec sa petite amie.”

Entrez dans le catalogue:

Le chasseur

The Maverick The Race to the White House (S1) Pop Team Epic (S1)

Amazon Prime Video, quant à lui, arrive plus sobre que d’habitude, avec plus de rock and roll, mais avec plusieurs premières exclusives dont nous soulignons …

Nous soulignons Les sauvages parce que c’est la chose la plus remarquable, eh bien, même si les critiques ne la traitent pas mal du tout. Il s’agit d’une nouvelle série originale d’Amazon qui sent comme PERDU, mais avec un groupe d’adolescentes avec beaucoup de problèmes du premier monde. Et avec ça je dis tout. Par conséquent, recommander quelque chose pour les adolescents, qui a au moins un point original, comme c’est le cas avec Alice in Borderland. Au fait: quelle manie de sous-titrer les bandes-annonces déjà doublées … le catétisme à l’état pur.

Contenu plus exclusif:

Le monde extérieur – Alejandro Sanz. “Le musicien Alejandro Sanz lance le plus grand projet collaboratif d’un artiste en langue espagnole.”

Mirzapur (T2). Akhandanand Tripathi est un exportateur de tapis millionnaire, chef de la mafia de Mirzapur. Son fils, Munna, est un héritier indigne, capable de tout pour recevoir l’héritage de son père. ”

Je suis ta femme. “Dans ce drame policier qui se déroule dans les années 1970, une femme est obligée de faire un voyage dangereux avec son bébé après que son mari ait trahi ses partenaires.”

Entrez dans le catalogue:

211 Aerosmith – Rock Donington 2014 First Dance Love Bienvenue à Noël Black-ish (T1-T6) Boss (T2) Bull (T1-T3) Cabin Fever Darkness Waits Destruction Totale: Las Vegas The Dentist 2

L’homme qui a marché autour du monde

Le prix de la vérité Le dernier témoin

Fantôme dans la coquille

Hellboy

(I’m Living) A Charmed Life Jeff Beck – Jouant cette semaine… Live chez Ronnie Scott’s Jethro Tull’s Ian Anderson – Thick As A Brick Live in Iceland John Lennon – Plastic Ono Band

La mort d’Antonio Sánchez Lomas

Noël pour un accro de la chaussure La nuit tombe sur les sirènes de Manhattan Mako (S1-S3) Make Your Move Möbius Objet de séduction Patti Smith – Live At Montreux 2005 Qui tue les poupées? Tapas, de Dani del Toro (S1) Thérapie avec Charlie (S1-T3) The Who – Sensation The Story Of Tommy Everything else Christmas Transformation ZZ Top – Live At Montreux 2013

Nous continuons avec HBO. ça vient avec peu et le clou est exclusif, pas original … donc ça reste vulgarisé. Mais ne vous inquiétez pas si vous vous êtes abonné au service, car Álex de la Iglesia le brodera avec 30 pièces.

Contenu plus exclusif:

Matériel pour adultes (T1). “Hayley Squires est Jolene Dollar, une actrice porno britannique dans la nouvelle série de quatre épisodes Lucy Kirkwood.”

Serpent d’Alabama. “Ce documentaire explore l’histoire du 4 octobre 1991, lorsqu’un crime violent a été signalé dans la ville de Scottsboro, Alabama.”

Laisse les parler. “Un auteur célèbre rassemble ses amis pour s’amuser et soigner de vieilles blessures lors d’une croisière, avec son neveu là-bas pour parler aux filles et tomber amoureux d’un jeune agent littéraire.”

Contes de fées de JJ Villard (T1). “Ils mettent à jour le charme et la gentillesse des contes de fées classiques en les changeant pour des histoires plus viscérales, beaucoup plus dégoûtantes et très rares.”



Nouveaux chapitres:

30 pièces (T1) Un enseignant (T1) Meurtre sur Middle Beach (T1) Argent noir (T1) Industrie (T1) La matière noire (T2) La princesse espagnole (T2) Vallée des larmes (T1) Guerrière (T2)

Entrez dans le catalogue:

Chien aime

Anacleto: Agent secret

Attendre d’autres instructions

Comme une elfe folle Lucy Damn voisine Another Earth Stoker The Dark Tout le reste

Et nous terminons avec Disney +, qui supprime le film typique d’amélioration personnelle, se concentre sur l’adoucissement – peut-être trop – du Noël imminent pour ses abonnés.

Contenu plus exclusif:

Musical du lycée: le musical. “Célébrez les fêtes avec le casting de ‘High School Musical: The Musical: The Series.'”

sécurité. “Film basé sur l’histoire inspirante de Ray McElrathbey, ancien sécurité de l’Université Clemson, un jeune homme qui a fait face à toutes sortes de difficultés et dont le dévouement et la persévérance lui ont permis de surmonter de nombreuses adversités.”

Le chant des vacances Disney. “De retour à une troisième édition,” The Disney Holiday Singalong “présente plus de musique et de magie pour Noël.”

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Secrets cachés de la Bible avec Albert Lin (S1)