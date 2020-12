Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et avec cela l’année se termine, mais bien en termes de contenu: Soul est responsable, et il semble que Pixar est revenu pour donner Frappez dans le mille avec son nouveau film, sorti hier en exclusivité sur Disney +.

Et c’est ainsi que Disney dit au revoir à l’année avec une sortie qui aurait dû sortir en salles, mais qui en raison de la situation que nous traversons n’a pas été possible et s’est terminée dans Disney +, mais sans paiements supplémentaires comme cela s’est produit avec Mulám: Soul est disponible pour tous abonnés à la plate-forme.

Âme

À ce stade, aucune autre introduction n’est nécessaire: Âme Disney + est désormais disponible, c’est le nouveau film d’animation de Pixar et s’il semble avoir de nouveau touché la cible, c’est parce que les critiques spécialisés le disent à l’unanimité. Par les créateurs de Inside Out, Up et Coco. Voyons si cela aide Disney à évaluer comment sortir ces sorties sur Disney +: ni ce qu’ils ont fait avec Mulan, ni ce qu’ils ont fait avec Onward, ce qui n’est pas comparable non plus.

Galerie Disney / Star Wars: Le Mandalorien (T2) «Huit épisodes sur The Mandalorian. Chacun explore la première série Star Wars à travers des interviews, des images et des conversations. ”

Terrier (Court). “Un jeune lapin se lance dans une aventure pour creuser le terrier de ses rêves.”

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

ÉPIQUE. THE SECRET WORLD Fantastic Four (T1) Silver Surfer (T1) Spider-Man (T1) Spider-man et ses incroyables amis (T1) Spider-Man Unlimited (T1) Spiderwoman (T1) The Avengers: United ils se tiennent (T1) Le Incroyable Hulk (T1) X-Men (T5)

Nous continuons avec Netflix, qui a également organisé un lancement puissant pour animer Noël …

Ciel de minuit C’est cette sortie, un drame de science-fiction apocllyptique réalisé par et avec George Clooney qui ne semble pas faire aussi bien que Soul, du moins pour ceux qui l’ont déjà vu.

AK contre AK. “Après une dispute publique avec une star de cinéma, un réalisateur délabré décide de se venger en kidnappant la fille de l’acteur et en enregistrant sa recherche en temps réel.”

Ariana Grande: excusez-moi, je t’aime. “Ariana Grande monte sur scène à Londres dans le cadre de sa tournée mondiale et partage avec les caméras un côté plus méconnu: les répétitions et la vie sur la route.”

Chantez avec l’univers en vers (T1). «Les amis de l’univers en vers utilisent leur imagination et démontrent leur capacité à résoudre des problèmes à travers des chansons entraînantes avec beaucoup de rythme. À chanter!”

Testament de grand-mère. «Quand la grand-mère décide que c’est le moment de mettre de l’ordre dans les affaires familiales, les combats commencent à hériter de la maison. Une suite à «Grandma’s Wedding». »

L’heure de Timmy (T1). «Cette charmante série de dessins animés met en vedette Timmy, un petit agneau espiègle. À la maternelle, il apprendra à partager et à être responsable et équitable. ”

J’ai votre nom gravé. «Nous sommes en 1987 et ils viennent d’abroger la loi martiale à Taiwan. Jia-han et Birdy tombent amoureux malgré la pression familiale, l’homophobie et la stigmatisation sociale. ”

London Hughes: pour attraper un Dck*. “La comédienne et animatrice de télévision effrontée revient sur son passé dans cette spéciale acclamée remplie d’anecdotes non filtrées et d’histoires sauvages.”

Les Bridgertons (T1). “Basée sur les célèbres romans de Julia Quinn, la série raconte la vie des huit frères Bridgerton alors qu’ils recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société de Londres.”

Superkids. “Lorsque des envahisseurs extraterrestres capturent les super-héros de la Terre, leurs enfants doivent apprendre à travailler en équipe pour les sauver… et sauver la planète.”

Nouveaux chapitres:

Star Trek: Découverte (S3)

Entrez dans le catalogue:

Presque impossible (Long Shot) Shaun le mouton (S1-T5) Shaun le mouton: les lamas du fermier LEGO City (S3) À la recherche de Bobby Fischer

Nous continuons avec HBO, qui vient avec quelques premières sous son bras, dont nous soulignons …

Avec Maisie Williams (Game of Thrones),Deux semaines pour vivre est une comédie noire avec beaucoup d’action. La série vient directement de Sky et HBO Max, elle le fait donc avec tous ses chapitres à la fois.

Sous le pamplemousse: l’histoire de CC Sabathia. «Un regard intime sur la vie et la carrière de la superstar du baseball. Cartsen Charles Sabathia Jr. passe en revue son héritage comme l’un des meilleurs lanceurs ainsi que les défis importants qui ont façonné son caractère. ”

Nouveaux chapitres:

30 pièces (T1) Un enseignant (T1) Argent noir (T1) Matière noire (T2)

Entrez dans le catalogue:

K19: The Widowmaker Power Players (T1) Sortez-moi du paradis

Amazon Prime Video arrive pour sa part avec trois nouveautés originales inintéressantes et avec beaucoup de films et plusieurs séries avec lesquels tuer le temps ces vacances.

L’amour de Sylvie. «Lorsqu’une jeune femme rencontre une saxophoniste avec des aspirations pour l’avenir dans le magasin de disques de son père à Harlem dans les années 1950, les deux découvriront un amour capable de surmonter les changements de temps, les distances géographiques et la réussite professionnelle.

La fille de la vallée. “Adaptation musicale de” La chica del valle “, le hit de 1983 qui a révolutionné la vie des adolescents américains.”

La cuisine de ¡HOLA! (T1). “Des recettes traditionnelles, saines et exquises qui nous donneront fière allure avec un menu de dix.”

Entrez dans le catalogue:

10 ans avec Bebe Une histoire de soleil solitaire (court) Absolument tout Agatha et la vérité du crime Agence des affaires magiques (T1) Alfred et Anna (court) Cyber ​​Assassins Attack on Titan (T1-T2) Caught Bing (T2) Ball of feu Corruption et pouvoir Carrefour Du mariage au mariage Dumplin L’arbre de vie Le conquérant de la Mongolie Fraude Le secret de Mary Reilly Dernier sur la liste Au temps des sorcières Nourrir la bête (T1) Joyeux Noël Envahisseur La dame de fer La disparition d’Eleanor Rigby: Ils L’heure froide L’heure fixée La nuit du démon La princesse d’hiver L’ombre de l’acteur Larry Crowne, il n’est jamais trop tard Laura Les vainqueurs

MacGyver (T1-T3) Commande sinistre M. Turner Nicolás et Alejandra Ninja 2: L’ombre de la mort No-Do Non-Stop (Non-stop) Dark pact Souvenirs de Noël Kidnapped Blood and Sand Selma Si les choses marchent Splendor The Boy The Mexican Les veuves de la chronologie de la tour