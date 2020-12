Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La première de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War avec Warzone, est livrée avec de nouveaux contenus tels que de nouveaux modes, des armes, de nouvelles cartes et pas si nouveau, car l’une des plus grandes attractions est le retour de certaines cartes multijoueurs qui sont déjà un classique de la franchise. C’est pourquoi de nombreux fans sont enthousiasmés par l’arrivée de ces nouvelles cartes, mais il y a eu un problème avec les utilisateurs de PC et ils ne pourront pas accéder à ces cartes pour le moment.

Comme rapporté par CharlieINTEL, les utilisateurs de PC rencontrent une erreur lorsqu’ils tentent d’entrer dans un jeu qui se trouve sur ces nouvelles cartes. Toute tentative de saisie des cartes entraînera un message d’erreur à l’écran “Une erreur s’est produite: Zed 398 Swift Clover”. Cela, selon les utilisateurs, devrait être que l’erreur correspond à une erreur de la même carte, car elle n’est pas vraiment disponible.

Mais cette situation ne devrait pas durer trop longtemps, car le célèbre créateur de contenu Drift0r a rapporté que Treyarch était déjà conscient du problème et qu’ils travaillaient déjà à le résoudre.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs PC BOCW: les nouvelles cartes ne se chargeront pas du tout. Vous obtenez juste un message d’erreur. Bonne nouvelle: Treyarch en est conscient et y travaille déjà: https://t.co/a05PXT3j7i – Drift0r (@ Drift0r) 16 décembre 2020

Il suffit d’attendre un hotfix qui corrige ce problème au plus vite, mais pour le moment, les joueurs PC sont à court de ces nouvelles de la saison 1 de Black Ops Cold War et Warzone.

